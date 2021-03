Chi è Diane Zoeller? Età, oggi, ex moglie di Paolo Bonolis, figli, Instagram, biografia e immagini

Chi è Diane Zoeller? Quanti anni ha? Quando è nata? Com’è oggi? Quanti figli ha? Conosciuta come l’ex moglie di Paolo Bonolis, Diane Zoeller non fa parte del mondo dello show business e ha sempre mantenuto un low profile. Non ama il gossip e i riflettori mediatici. Ora conosciamola meglio scoprendo l’età, la biografia, alcune immagini, la carriera e la vita privata di Diane.

Paolo Bonolis e la prima moglie Diane Zoeller nel giorno del matrimonio del loro figlio Stefano – Foto: Instagram

Chi è Diane Zoeller? La biografia

Diane Zoeller è statunitense, ma non si conosce esattamente la sua data di nascita. Lei è un’affermata psicologa che collabora con gli insegnanti nelle scuole. La signora Diane è diventata molto nota in Italia per via della sua precedente storia matrimoniale con il celebre e popolarissimo showman e conduttore televisivo italiano Paolo Bonolis. Diane è infatti la prima moglie del presentatore di Ciao Darwin e Il senso della vita. Oggi Paolo è felicemente sposato con Sonia Bruganelli, ma è rimasto in buoni rapporti con la sua prima moglie.

Chi è Diane Zoeller? La vita privata

Diane Zoeller e Paolo Bonolis si erano sposati nel 1983. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Stefano e Martina. Nel 1988 si separarono dopo soltanto 5 anni di matrimonio. Bonolis ha scritto nel suo libro intitolato Perché parlavo da solo, edito da Rizzoli: “Quando è nato Stefano non ero ancora abbastanza appagato dalla vita e non ho saputo rinunciare alle mie esigenze. Per lui ho sofferto perché l’ho visto crescere fino ai 4 anni, poi l’ho perduto, poi l’ho ricercato. Oggi finalmente siamo vicini. Stefano è un uomo libero, generosissimo e buono. E io sono felice che abbia accanto a sé la donna che ama”. Per quanto riguarda la sua secondogenita ha asserito: “Martina è l’espressione più pura della dedizione e della compulsività creativa, assiste bambini con problematiche e scrive per il teatro. Silvia è luce allo stato puro… è sgusciata fuori dalle difficoltà che la vita le ha riservato fin dalla nascita, curandosi con il divertimento e con il sorriso”.

In merito alla sua prima moglie, il papà vip Bonolis aveva dichiarato tempo fa al Maurizio Costanzo Show: “I figli avuti con la mia prima moglie vivono in America – aveva spiegato -, Stefano a Huntington, Long Island, Martina nel Queens e sostiene delle ragazze che hanno subìto abusi […] I primi tempi soffrivo la loro lontananza, che era figlia anche della separazione con mia moglie, avvenuta per i motivi che spesso capitano alle persone che si sposano troppo presto. I miei due primi figli hanno comunque legato molto con gli altri tre. Con Diane ci sentiamo invece quando capita”.