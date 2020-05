Chi è Elena Morali? Età, altezza, peso, biografia, compagno, foto, Instagram e Facebook

Chi è Elena Morali? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Diventata famosa grazie al programma tv La pupa e il secchione, Elena si è fatta conoscere al grande pubblico come comica a Colorado. Testimonial di numerosi sport e campagne pubblicitarie di brand di abbigliamento e accessori, la showgirl finisce sempre al centro del gossip nazionale. La soubrette e modella è molto seguita e popolare su Instagram e Facebook. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata della showgirl.

Chi è Elena Morali? La biografia

Elena Morali è nata a Bergamo il 28 gennaio 1991, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Alta 173 cm, pesa 48 chili, capelli biondi, occhi verdi e sguardo magnetico. Fisico da pin-up e forme da capogiro. Si è diplomata in dirigente di comunità e ha abbandonato gli studi universitari per dedicarsi anima e corpo al mondo dello spettacolo. I suoi miti sono il sex symbol del cinema e della tv italiana Raoul Bova e la star tv svizzera naturalizzata italiana Michelle Hunziker. Dopo il diploma ha lavorato come hostess e promoter. Ha una grande passione per la moda, ama andare dall’acconciatore e ha una vera e propria fissa per i capelli. Dedica molto tempo nella cura del suo aspetto fisico e pratica atletica, nuoto e scii.

Chi è Elena Morali? La carriera

Elena Morali ha iniziato la sua carriera come modella, partecipando a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Padania e Miss Universo. Nel 2008 ha vinto la fascia di Miss Ciclismo. Prima di raggiungere la popolarità con il programma tv di Italia 1 La pupa e il secchione, la showgirl lombarda è stata scelta come testimonial di numerose campagne pubblicitarie e cataloghi nell’ambito della moda e della pubblicità per diversi marchi come Fruscio, Yamamai, Moonwatch, Coolmar, Mou, Milka e altri. Ha inoltre vinto i titoli di Miss Padania, Miss Mondo Italia e Miss Viva Fm. Ha lavorato come valletta del giro d’Italia in onda su Rai 1 e Matricole su Italia 1 oltre che su Sky e Telelombardia.

Poi è entrata come showgirl e comica nel cast di Colorado ed è stata concorrente del reality show Uman Take Control. Ha posato per alcuni calendari sensuali e per diversi servizi fotografici super hot! Nel 2018 ha partecipato come naufraga vip all’Isola dei famosi. Da diversi anni è opinionista fissa nei programmi tv di Barbara D’Urso.

Chi è Elena Morali? La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, la star italiana di #escile ha avuto storie d’amore e flirt con diversi personaggi famosi: il campione spagnolo di motociclismo Jorge Lorenzo, l’ex consigliere regionale della Lombardia Renzo Bossi e il rapper Guè Pequeno. La sexy soubrette e modella Elena Morali è stata poi fidanzata per diversi anni con il comico e attore Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Nell’ultimo periodo della loro storia d’amore, Elena è stata fidanzata contemporaneamente anche con Daniele Di Lorenzo. Dal 2020 ha una storia d’amore piuttosto chiacchierata e altalenante con l’ex gieffino Luigi Mario Favoloso.









