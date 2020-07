Chi è Elena Santarelli? Altezza, età, marito, figlio, malattia, libro, Instagram e Facebook

Chi è Elena Santarelli? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama suo figlio? Come si intitola il suo libro? Ha iniziato la sua carriera come modella per poi imporsi come showgirl e conduttrice tv affermata. Elena Santarelli è una delle soubrette più famose e amate dello show business italiano. La sua vita privata è sempre al centro del gossip per la sua bellissima e romantica storia matrimoniale con l’ex calciatore e allenatore Bernardo Corradi. Condivide molti momenti della sua vita pubblica e privata sui social, in particolar modo su Instagram e Twitter. La sua pagina Facebook non risulta più attiva. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata di Elena.

Elena Santarelli – Foto: Instagram

Chi è Elena Santarelli? La biografia

Elena Santarelli è nata il 18 agosto 1981, sotto il segno zodiacale del Leone, a Latina da Enrico Santarelli e Patrizia Righetti (sorella dell’ex calciatore Ubaldo Righetti), ma è cresciuta nella vicina Sermoneta. Ha un fratello, Emiliano. Ha frequentato il Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” di Latina per pochi anni e in seguito si è trasferita in un istituto privato in cui si è diplomata. Capelli castano chiaro, occhi marroni, Elena è alta 1.80 cm, pesa circa 61 kg e le sue misure sono 98-60-90. Il segreto della sua forma fisica è legato alla palestra e in particolar modo agli allenamenti con la gyrotonic, ovvero esercizi ritmici di allungamento e potenziamento che fanno bene a tutto il corpo e per ogni esercizio vi è un tipo specifico di respirazione. Ha un tatuaggio, una piccola farfalla tatuata sulla spalla destra che vuole simboleggiare la libertà di fare ciò che si ama maggiormente.

Chi è Elena Santarelli? La carriera

Elena Santarelli – Foto: Ufficio Stampa

Elena ha iniziato la sua carriera come modella di Giorgio Armani e Laura Biagiotti. Nel 1998 ha vinto il concorso italiano Elite Model Look. Sul piccolo schermo è diventato un volto noto quando è stata scelta come valletta a L’Eredità. Nel 2004 e nel 2005 ha condotto Stadio Sprint su Rai 2. Nel 2005 ha partecipato all’Isola dei Famosi, arrivando seconda. Poi ha posato per il suo primo calendario senza veli per la rivista Max. Ha poi iniziato a condurre eventi e programmi tv. Ha esordito anche sul grande schermo con i film Vita Smeralda, con la regia di Jerry Calà, e Commediasexi, con la regia di Alessandro D’Alatri. Ha posato senza veli per un calendario della ditta Riello. Nel settembre 2007 è entrata a far parte dei conduttori di MTV presentando dapprima Total Request Live On Tour e in seguito Total Request Live, al fianco di Alessandro Cattelan e successivamente con Carlo Pastore, rimanendo in forza al programma fino a febbraio 2010. Sempre per MTV, il 17 maggio 2008 ha presentato la terza edizione dei TRL Awards.

Sempre nel 2007, ha co-condotto al fianco di Enrico Bertolino il programma satirico Glob – L’osceno del villaggio su Rai 3, e ha interpretato il personaggio di Caterina Farini nella sit-com di Italia 1 Camera Café, ruolo che ha ricoperto fino al 2008. Nel 2010 è la primadonna del talk show in seconda serata Kalispéra, al fianco del giornalista Alfonso Signorini. Nello stesso mese ha partecipato come inviata alla finale della Mediafriends Cup, evento calcistico benefico delle reti Mediaset. Nella primavera del 2011 ha condotto Plastik – Ultrabellezza su Italia 1. A dicembre dello stesso anno ha affiancato nuovamente Alfonso Signorini nel programma Kalispéra, spostato in prima serata. Tra il 2014 e il 2015 ha recitato per la prima volta a teatro nella commedia diretta da Alessandro D’Alatri Quando la moglie è in vacanza. Il 1º giugno 2015 è stata, assieme a Belen Rodríguez, al fianco di Paolo Bonolis nella conduzione della serata Arena di Verona, lo spettacolo sta per iniziare.

Dal 15 settembre 2018 è tornata in televisione prendendo parte come opinionista fissa assieme a Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi al programma Italia sì, condotto da Marco Liorni il sabato pomeriggio su Rai 1, ruolo per il quale è stata confermata anche nella successiva stagione televisiva. Nel 2019 è tornata anche a recitare prendendo parte al film Se mi vuoi bene, scritto e diretto da Fausto Brizzi. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo libro, intitolato Una mamma lo sa.

Chi è Elena Santarelli? La vita privata

Bernardo Corradi ed Elena Santarelli – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Elena è legata sentimentalmente dal 2006 all’ex calciatore, commentatore sportivo e allenatore Bernardo Corradi, che ha sposato il 2 giugno 2014 e con il quale ha avuto due figli, Giacomo, nato il 22 luglio 2009 e Greta Lucia, nata il 25 marzo 2016. Nella famiglia di Elena tutto è cambiato nel 2017, quando a novembre ha ricevuto una pessima notizia: il primogenito Giacomo ha un tumore. Dopo due anni di sofferenze e lotta, Giacomo ha vinto la sua difficile battaglia a maggio 2019.