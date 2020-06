Chi è Eleonora Daniele? Età, altezza, biografia, fratello, parto, matrimonio e marito

Chi è Eleonora Daniele? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alta? Che tipo di laurea ha conseguito? Diventata nota come conduttrice del Grande Fratello 2, Eleonora Daniele si è poi imposta come attrice, conduttrice e giornalista in Rai. Ora conosciamola meglio scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata.

Eleonora Daniele – Foto: Instagram

Chi è Eleonora Daniele? La biografia

Eleonora Daniele – Foto: Instagram

Eleonora Daniele è nata a Padova il 20 agosto 1976, sotto il segno zodiacale del Leone. Alta un metro e settantasei centimetri, pesa circa sessantasei chili, ha gli occhi azzurri e capelli biondi. Si è laureata nel 2013 in Scienze della comunicazione alla LUMSA col voto di 110 e lode. Dal 2012 è iscritta all’Ordine dei giornalisti come praticante, ed è professionista dal gennaio 2016. Suo fratello Luigi è morto all’improvviso nel 2015 e soffriva di una grave forma di autismo.

Chi è Eleonora Daniele? La carriera

Eleonora Daniele con Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri – Foto: Instagram

Prima di debuttare in tv, Eleonora Daniele lavorava presso una banca. Nella primavera del 2001 è arrivata la sua prima esperienza televisiva come figurante nel programma La sai l’ultima?, in onda su Canale 5. Nell’autunno dello stesso anno ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del famoso e longevo reality show, il Grande Fratello. Nel 2002 ha debuttato come attrice nel mondo della serie televisiva con La squadra su Rai 3. Nel 2003 è approdata nella soap-opera partenopea Un posto al sole in onda sempre su Rai 3. Nello stesso anno ha condotto su La7 il magazine La vetrina e lo speciale di Rai 2 L’Italia dei porti. Nel 2004 ha partecipato al film dei fratelli Vanzina Le barzellette e ha recitato in Rondone e Rondinella di Luigi Pirandello. E poi ancora fiction con Diritto di difesa (Rai 2) e Carabinieri 3 (Canale 5). Nell’estate 2004 ha preso parte al programma di Rai 2 Futura City, trasmissione sull’attualità e le nuove tecnologie.

Nel settembre del 2004 ha debuttato come conduttrice televisiva televisiva del programma Unomattina ed è stata confermata nella conduzione del programma fino alla stagione televisiva 2010/2011. Poi ha condotto Linea Verde, Linea Verde Estate, Storie vere, Estate in diretta e Il Sabato italiano. Ha scritto anche un libro intitolato “Storie vere. Tra cronaca e romanzo”, Rai Eri. Dal 2017 conduce il programma tv di Raiuno, Storie italiane.

Chi è Eleonora Daniele? La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Eleonora Daniele vive una lunga e appassionante storia d’amore con il manager e imprenditore Giulio Tassoni. Il 14 settembre 2019, dopo 16 anni di fidanzamento, si sono uniti in matrimonio a Roma. I due sono diventati genitori per la prima volta della piccola Carlotta il 25 maggio 2020.