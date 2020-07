Chi è Elga Profili? Biografia, età, vita privata, lavoro e curiosità sulla dama del trono over di Uomini e Donne

Chi è Elga Profili? Biografia, lavoro e curiosità sulla dama del trono over di Uomini e Donne che ha suscitato l’interesse di molti cavalieri.

Chi è Elga Profili? Biografia e lavoro

Elga Profili è nata a Foligno e vive a Trevi. Si è laureata in Giurisprudenza e ha frequentato un corso da Mediatore Professionista e un Master in Marketing e Comunicazione.

È una donna che si divide tra il ruolo di madre e la carriera di mediatore legale della quale si è sempre mostrata orgogliosa.

La donna dirige un centro di conciliazione chiamato Eureka e collabora con la camera di commercio di Perugia.

La sua passione per la comunicazione l’ha spinta a partecipare anche a vari corsi con Richard Bandler, co-fondatore della Programmazione Neurolinguistica (PNL).

Elga Profili ha scritto anche un libro intitolato Il mediatore legale. La soluzione intelligente e presentato a Roma presso la Tornatora Art Gallery.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, non si sa molto, fatta eccezione per quanto vissuto sotto i riflettori delle telecamere di Uomini e Donne.

Elga Profili a Uomini e Donne

Elga Profili arriva a Uomini e Donne nel 2015 per corteggiare Antonio Jorio e si mostra sin da subito una donna dal carattere forte che sa cosa vuole dalla vita.

Il suo modo di essere sicura di se ed esuberante ha suscitato moltissime polemiche, soprattutto da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

I due opinionisti e molti telespettatori hanno mal interpretato i suoi continui rifiuti ad accettare il corteggiamento dei pretendenti come un modo per restare in trasmissione.

Nonostante ciò Elga Profili conosce Antonio Jorio , ma la loro conoscenza è finita quasi sul nascere. Ben presto è venuto fuori che la dama ha accettato di frequentarlo su invito della redazione.

Questo non ha fatto altro che consolidare le polemiche, eppure la dama ha sempre specificato di cercare “una persona che, indipendentemente dalla sua bellezza esteriore, deve avere una bella anima e una splendida personalità. Non amo gli indecisi o i pressapochisti ma gli uomini realizzati, sicuri di sé stessi”.

All’interno della trasmissione ha frequentato pochi cavalieri, tra i quali spicca Samuel Baiocchi. Tra Elga e Samuel di Uomini e Donne è scattato un colpo di fulmine che, però, non ha avuto i risvolti desiderati dalla dama.

Dopo qualche tempo, però, la dama ha lasciato la trasmissione per tornare alla sua vita di tutti i giorni.

Curiosità

Elga Profili è una donna piena di vita che coltiva mille interessi e passioni. La donna ha un’idea tutta sua di dieta (Dieta dell’Anima).

La donna è stata vittima di stalking per quattro anni, denunciando in un video Youtube la scarsa tutela riservata alle donne.

Tra le curiosità su Elga Profili spiccano la sua passione per la pittura e il suo impegno contro gli allevamenti intensivi.

Elga Profili: Instagram e Facebook

Elga Profili è molto attiva sui social. I suoi profili Instagram e Facebook sono molto seguiti e posta spesso e volentieri video su Youtube.