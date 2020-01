Chi è Elisabetta Gregoraci? Età, altezza, fisico, biografia, carriera, marito e figlio

Chi è Elisabetta Gregoraci? Diventata famosa e popolare per la sua storia d’amore con il ricco e potente imprenditore Flavio Briatore, Elisabetta si è poi ritagliata un importante ruolo di conduttrice televisiva in Rai e Mediaset. Quanti anni ha? Dove e quando è nata? Quando si è sposata? Come si chiama suo figlio? Conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata della conduttrice televisiva, attrice, showgirl e modella calabrese.

Elisabetta Gregoraci – Foto: Facebook

Chi è Elisabetta Gregoraci? La biografia

Elisabetta Gregoraci – Foto: Facebook

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato l’8 febbraio 1980. Alta 176 cm, pesa 57 chili, capelli castani, occhi marroni e fisico statuario. Le sue misure sono 90-62-89. I suoi idoli quando era bambina erano Raffaella Carrà e Lorella Cuccarini. Da ragazza ha iniziato a iscriversi ai concorsi di bellezza di nascosto dai suoi genitori, coltivando in segreto la passione di diventare modella e showgirl. Ha praticato karate per 10 anni, disciplina di cui è cintura nera. Per quanto riguarda la salute e il benessere a tavola, Elisabetta è contraria alle diete iperproteiche perché a suo dire affaticano i reni: lei è solita consumare a pranzo pasta di kamut e la sera carne bianca e pesce. Ha rivelato a Grazia che, durante un tentativo di scippo, sarebbe riuscita a liberarsi proprio grazie ad una mossa di autodifesa. Possiede una cagnolina che si chiama Diva. Uno dei suoi artisti preferiti è Eros Ramazzotti: su un braccio ha tatuata una frase della sua canzone L’Aurora. È testimone Lilt perché gran parte dei suoi cari sono mancati per via del cancro, tra cui sua madre scomparsa nel 2011.

Chi è Elisabetta Gregoraci? La carriera

Elisabetta Gregoraci – Foto: Facebook

Ha iniziato la sua carriera come modella nel 1997 vincendo la fascia di Miss Calabria al concorso di bellezza Miss Italia. In seguito ha sfilato per diverse maison di moda tra cui Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino, Egon Von Furstenberg. Ha poi partecipato come concorrente a Veline ed è stata poi scelta come valletta e showgirl per diversi programmi tv, da Libero a Buona Domenica. Ha debuttato come conduttrice a Sipario del TG4. Conduce Made in Sud su Raidue e Battiti Live di Telenorba. Inoltre ha preso parte come attrice a diversi film e serie tv, tra cui Il cielo in una stanza e Fratelli Benvenuti. Nel corso degli anni Elisabetta Gregoraci è stata al centro di alcune controversie giudiziarie, da Vallettopoli all’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma per alcuni presunti reati fiscali.

Chi è Elisabetta Gregoraci? La vita privata

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono uniti in matrimonio dopo diversi anni d’amore il 14 giugno 2008 nella chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma. Il 18 marzo 2010 è nato il primo figlio della coppia vip del jet set italiano: il piccolo Nathan Falco. La coppia si è poi separata consensualmente a fine 2017. Dopo la fine della storia matrimoniale con Briatore, Elisabetta ha avuto una relazione piuttosto altalenante con l’imprenditore Francesco Bettuzzi, fondatore di Pure Herbal. Dopo alcuni tira e molla, la loro relazione si è conclusa nel 2019.







Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan – Foto: Instagram

Elisabetta Gregoraci con il figlio Nathan – Foto: Facebook

Mara Venier e Simona Ventura con Elisabetta Gregoraci – Foto: Instagram

Elisabetta Gregoraci – Foto: Facebook