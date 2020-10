Chi è Enock Barwuah? Altezza, età, wikipedia, Pia Balotelli, figli, Instagram e Grande Fratello

Chi è Enock Barwuah? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quando e dove è nato? Ha figli? Enock Barwuah è diventato noto al grande pubblico perché è il fratello del famoso e chiacchieratissimo calciatore del Brescia Mario Balotelli. Lo zio di Pia Balotelli è molto seguito e popolare sui social, in particolar modo su Instagram. A settembre 2020 è entrato come concorrente nella Casa più spiata e famosa d’Italia, il Grande Fratello Vip 5. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata.

Enock Barwuah – Foto: Instagram

Chi è Enock Barwuah? La biografia

Enock Barwuah – Foto: Instagram

Enock Barwuah è nato il 20 febbraio 1993, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia, da Thomas, domestico e operaio edile, e Rose Barwuah, immigrati ghanesi. Alto 183 cm., pesa 78 chili, fisico prestante e sorriso contagioso. Oltre a Mario Balotelli, Enock ha due sorelle: Abigail e Angel Barwuah. Proprio come a SuperMario, anche lui si è appassionato fin da piccolo al calcio. Considerato una promessa del calcio, ha in comune con il fratello maggiore anche il carattere impulsivo.

Chi è Enock Barwuah? La carriera

Enock Barwuah – Foto: Instagram

Enock ha militato nelle serie minori tra Inghilterra, Malta e Italia, ma non è mai riuscito ad arrivare fino alla Seria A come al fratello. Attualmente gioca come attaccante, più precisamente come prima punta, nell’U.S Caravaggio (in serie D) dove ha creato un ottimo feeling sia con l’allenatore che con i compagni di squadra. In campo non è sempre stato sportivo, ma piuttosto impulsivo come SuperMario. Alcuni suoi comportamenti e atteggiamenti aggressivi gli hanno comportato diverse giornate di squalifica. A settembre 2020 Enock è entrato come concorrente nella casa più spiata e famosa d’Italia, il GF Vip 5.

Chi è Enock Barwuah? La vita privata

Enock Barwuah con il fratello maggiore Mario Balotelli – Foto: Facebook

Finora il concorrente del GF Vip 5 non ha una pagina su Wikipedia. Nel 2012 è stato arrestato per un’aggressione ai danni di due carabinieri. Questi, a causa dell’atteggiamento tutt’altro che pacato di Enock, hanno riportato alcune ferite giudicate dai medici come guaribili con almeno due settimane di riposo. Le cose si sono concluse dopo aver scontato un breve periodo agli arresti domiciliari. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Enock è felicemente fidanzato con Giorgia Migliorati Novello. Stanno insieme da poco ma si conoscono da 10 anni. La sua compagna ha un azienda di cosmetici, la Giè Pure Cosmetic, e altre attività.