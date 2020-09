Chi è Ervis Sufaj? Età, altezza, peso e biografia del vincitore di Un bello per il cinema a Mister Italia 2020

Chi è Ervis Sufaj? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Ervis Sufaj ha vinto la fascia di Un bello per il cinema durante la finalissima del famoso e prestigioso concorso nazionale di bellezza maschile Mister Italia 2020, titolo vinto da Giuseppe Moscarella. Si definisce una persona ambiziosa, determinata e decisa. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia e lavoro di Ervis Sufaj.

Ervis Sufaj con la fascia di Un bello per il cinema a Mister Italia 2020 – Foto: Instagram

Chi è Ervis Sufaj? Biografia di Un bello per il cinema 2020

Ervis Sufaj – Foto: Instagram

Ervis Sufaj è nato il 24 dicembre 1991, sotto il segno zodiacale del Capricorno, in Albania, ma ora vive a Roma. Alto 1.84, pesa 82 chili, baffetto, capelli castani, occhi marroni, fisico perfetto e sguardo tenebroso. Ha conseguito il diploma e abilitazione all’esercizio dell’attività di acconciatore. Questa è sempre stata la sua passione. Ervis è un grande tifoso del Milan. “Per me è importantissimo passare del tempo con la mia famiglia – ci ha confidato Ervis -. Un modo per rilassarmi e stare senza pensieri è la palestra, lì dedico il mio corpo e la mia testa solo al fitness”.

GIUSEPPE MOSCARELLA A IGOSSIP.IT, INTERVISTA A MISTER ITALIA 2020

Chi è Ervis Sufaj? Lavoro del vincitore di Un bello per il cinema 2020

Ervis Sufaj – Foto: Instagram

Ervis Sufaj è un hair stylist, ma ha già partecipato a diverse sfilate e fashion contest. “Mi considero un ragazzo alla moda – ha aggiunto il modello e acconciatore -, sempre attento ai dettagli”. In merito alla sua partecipazione a Mister Italia ha rivelato: “Sono stato davvero contento di partecipare al concorso… era la prima volta che partecipavo a un evento di questo tipo, non mi aspettavo di vivere un’esperienza così intensa”. Sei single o fidanzato? “In questo periodo sto conoscendo una persona – ha spiegato Ervis -, ma non voglio sbilanciarmi troppo per scaramanzia. In generale sto vivendo un periodo magico”.