Chi è Federica Nargi? Età, altezza, peso, fisico, biografia, veline, Facebook e Instagram

Chi è Federica Nargi? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto pesa? Quanto è alta? Diventata famosa grazie al programma tv Veline e al tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, Federica Nargi è oggi una showgirl e modella affermata. La sua storia d’amore con l’ex calciatore della Nazionale italiana di calcio, Alessandro Matri, appassiona ed emoziona migliaia di fan. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata della soubrette e testimonial di moda.

Federica Nargi – Foto: Instagram

Chi è Federica Nargi? La biografia

Federica Nargi – Foto: Instagram

Federica Nargi è nata il 5 febbraio 1990, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Roma. I suoi genitori sono Claudio e Concetta: l’uno originario di Castelvetere sul Calore e l’altra di Boscoreale. Ha una sorella di nome Claudia. Alta 176 cm, pesa 55 chili, fisico perfetto, capelli castani, occhi marroni e sguardo ammaliante. Sin dall’infanzia ha frequentato una scuola di danza e ha partecipato a vari concorsi di bellezza. Per mantenersi in forma pratica danza, sua grande passione, e si reca spesso in palestra. Ha una stella tatuata sull’inguine.

Chi è Federica Nargi? La carriera

Federica Nargi – Foto: Facebook

Federica Nargi ha debuttato nel mondo dello spettacolo come modella. Nel 2007 si è classificata all’undicesimo posto a Miss Italia dopo aver vinto prima la fascia di Miss Roma e poi il titolo nazionale di Miss Cotonella. Nell’estate 2008 Federica Nargi ha partecipato, nella categoria more, a Veline su Canale 5 vincendo la finale del 18 settembre in coppia con la bionda Costanza Caracciolo: le due showgirl sono state le veline di Striscia la notizia per quattro edizioni consecutive dal 22 settembre 2008 al 10 giugno 2012 (per un totale di 885 puntate). Nelle stagioni 2010-2011 e 2011-2012 questa coppia di veline ha presentato Le nuove mostre, show comico di La 5 ideato da Antonio Ricci. Nell’estate 2011 ha debuttato al cinema recitando nel film di Massimo Morini, Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4+4.

Federica Nargi, che è molto amata e seguita su Facebook e Instagram, ha poi preso parte a numerose trasmissioni tv e a diverse campagne pubblicitarie di moda. Ha inoltre partecipato come concorrente a diversi reality show: da Pechino Express a Cuochi e Fiamme Celebrities fino a Red or Black? – Tutto o niente. Ha condotto sia Colorado… a rotazione! sia Colorado. Nel novembre 2013 ha debuttato a teatro nello spettacolo Lui e Lei – Istruzioni per la coppia diretto da Federico Moccia. Ha preso parte come testimonial ad alcuni videoclip musicali e ha recitato nella fiction Il bello delle donne… alcuni anni dopo, regia di Eros Puglielli. Inoltre ha una propria linea di costumi da bagno di cui è designer e testimonial, e che si chiama I Am Bikini.

Chi è Federica Nargi? La vita privata

Alessandro Matri e Federica Nargi – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Federica Nargi è felicemente fidanzata da marzo 2009 con Alessandro Matri. La coppia vip ha due figlie. Federica Nargi e Alessandro Matri sono diventati genitori per la prima volta di Sofia il 26 settembre 2016. Il 16 marzo 2019 è nata Beatrice, la secondogenita della coppia.