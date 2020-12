Chi è Federica Pacela? Anni, altezza, bio, foto, Alessio Lo Passo, Instagram e Tik Tok

Chi è Federica Pacela? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Qual è il suo nomignolo? Come si chiama il suo fidanzato? La giovane e bellissima web influencer è molto seguita e amata sui social network: da Tik Tok a Instagram, da Facebook a Twitter fino alla piattaforma digitale Youtube. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, il lavoro e la vita privata di Federica Pacela.

Federica Pacela – Foto: Facebook

Chi è Federica Pacela? La biografia

Federica Pacela – Foto: Facebook

Federica Pacela è nata il 25 agosto 1986, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Biella. Alta 172 cm, calza il 38, capelli castani, occhi marroni e fisico mozzafiato. Ha studiato al Liceo tecnico della Salute per poi intraprendere la carriera di hair stylist. Nel suo lavoro di parrucchiera si è specializzata nei colori per capelli! Ha la passione per la fotografia ed è amante della tecnologia, autodefinendosi una social dipendente. Il suo nomignolo è Didi. Dai vent’anni circa non vive più con i genitori e ha imparato ad occuparsi di sé stessa conservando gelosamente la propria indipendenza. Ama giocare alla Playstation. Pratica body-building ed è una grande amante del calcio oltre ad essere una tifosa sfegatata della Juventus. Le piace giocare a ping-pong.

Chi è Federica Pacela? La carriera

Federica Pacela – Foto: Silvio Tamberi

Federica Pacela ha realizzato diversi servizi fotografici per poi concentrarsi sul suo lavoro di web influencer su Instagram, Tik Tok, Facebook, Twitter e anche su YouTube. Nel 2018 è stata una delle concorrenti del programma “Ex on the beach“, andato in onda su MTV e condotto dalla celebre cantante, socialite ed ereditiera Elettra Lamborghini.

Chi è Federica Pacela? La vita privata

Federica Pacela e Alessio Lo Passo in love – Foto: Instagram

Federica ha un sole tatuato sopra il fondoschiena. In passato ha avuto una relazione d’amore con Yuri Rambaldi, soprannominato “il gigante buono”, un famoso spogliarellista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Dall’estate 2020 è in love con l’ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Alessio Lo Passo.

In un’intervista esclusiva rilasciata al nostro sito iGossip.it, l’affascinante e pluritatuato imprenditore e personaggio tv ha dichiarato: “Sì, non sono più single. Federica Pacela, come ogni cosa bella, è arrivata all’improvviso. Ci siamo conosciuti questa estate in Calabria… dovevamo partecipare insieme a un reality – ha proseguito Alessio Lo Passo – e invece dopo aver approfondito la nostra conoscenza, abbiamo deciso di passare quei giorni insieme. Passiamo molto tempo insieme, da lei o da me… per ora non vorrei dire di più… ma siamo molto felici!!!”.