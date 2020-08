Chi è Federico Tomasello? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Che lavoro fa? Federico Tomasello ha partecipato alle finali nazionali del prestigioso e rinomato concorso nazionale di bellezza maschile, Mister Italia 2020, che è stato vinto dal napoletano Giuseppe Moscarella. Tomasello ha conquistato la fascia di Mister Italia Fiction 2020 durante la finalissima del concorso organizzato come ogni anno dall’agenzia Claudio Marastoni. Prima di questo concorso ha partecipato al programma tv Guess my Age. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia e profilo Instagram.

Chi è Federico Tomasello? La biografia

Federico Tomasello è nato il 12 aprile 1994, sotto il segno zodiacale dell’Ariete, a Catania. Ha due sorelle maggiori ed è legatissimo alle sue nipotine. Alto 182 cm, pesa 80 chili, capelli castani, occhi marroni e sorriso contagioso per il giovane siciliano. Si è diplomato al Liceo Scientifico sempre a Catania. Oggi vive a Milano dove lavora come libero professionista e interior designer. Le sue passioni sono la palestra, il tennis, i film horror, la lettura e il mondo dei social. Si allena 4 volte alla settimana ed è seguito dal suo personal trainer. Va matto per le creme e le maschere idratanti. Si definisce un ragazzo solare e socievole. Ama conoscere nuove persone e creare degli ottimi rapporti umani.

Chi è Federico Tomasello? La carriera

Federico sta studiando recitazione. Il suo modello è il celebre divo del cinema hollywoodiano, Leonardo DiCaprio. Ha partecipato e vinto a Guess My Age – Indovina l’età, il game show televisivo a premi italiano, prodotto da Magnolia, e condotto da Enrico Papi. Ha partecipato a Mister Italia 2020 ed è giunto ai primi posti, portandosi a casa il titolo di Mister Italia Fiction 2020.