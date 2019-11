Chi è Fernanda Lessa? Età, altezza, biografia, figlie, carriera e vita privata della modella

Chi è Fernanda Lessa? Dopo anni di buio e silenzio, la modella e showgirl brasiliana naturalizzata italiana è tornata al centro della cronaca rosa per via della sua recente intervista shock rilasciata al programma Seconda Vita condotto da Gabriele Parpiglia su Real Time. Quanti anni ha? Come si chiamano le sue figlie? Scopriamo insieme l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata della deejay ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi.

Chi è Fernanda Lessa? Biografia e carriera della modella

Fernanda Lessa è nata il 15 aprile 1977 a Rio de Janeiro in Brasile. Le sue misure sono 90-65-98 ed è alta 1,78 m. Sin da piccola ha sempre espresso la sua grande passione per la moda. Ha infatti iniziato la carriera nella sua città natale per poi trasferirsi a New York nel 1996. Per sei anni ha sfilato sia per il pret-a-portèr a New York, Milano e Parigi, che per l’haute-couture di Parigi e Roma. È apparsa in tutto il mondo sulle copertine dei mensili Vogue, Marie Claire, ELLE, GQ, Maxim. È diventata famosa in Italia per diversi spot pubblicitari, in particolare la campagna Telecom Italia con Christian Vieri e Valentino Rossi, ma anche per Armani, L’Oréal, Swatch, Campari, Alfa Romeo, Samsung, Revlon, Victoria’s Secret. Ha poi condotto diverse trasmissioni tv tra cui il programma televisivo Oltremoda su Rai Uno, Moda Mare a Porto Cervo con Paolo Bonolis su Canale 5, Italian Music Awards con Piero Chiambretti, le Iene con Alena Šeredová e Natasha Stefanenko su Italia 1. Nel 2002 ha debuttato come deejay all’Heineken Jammin Festival. Nel 2006 ha partecipato al reality show L’isola dei famosi.

Chi è Fernanda Lessa? Vita privata della modella

Fernanda Lessa è molto seguita su Facebook e Instagram. La modella e dj ha avuto flirt e love story con diversi personaggi famosi dello show business nazionale: dall’ex calciatore Bobo Vieri a una donna famosa, che all’epoca dei fatti non era minorenne. Ha confessato al programma Seconda Vita di Gabriele Parpiglia: “Quando ho trovato il primo vero amore sono rimasta incinta, ma mio figlio non ha visto la luce. Sono impazzita e ho gettato la mia vita nell’alcol, bevevo fino a tre litri al giorno di vino. Oggi sono in cura. Rialzarsi dal mio passato non è stato facile, ma ci sto provando. Tra disintossicazioni e l’amore per la mia famiglia”. Ha un passato da dipendente della cocaina. È stata compagna del tastierista dei Subsonica, Davide Dileo, con cui ha avuto due figlie: Lua Clara e Ira Marie. Due anni fa Fernanda Lessa e il barman Luca Zocchi si sono uniti in matrimonio a Cumiana, piccolo paese in provincia di Torino. Oggi è felice, innamorata e contenta della sua carriera da deejay, ma è ancora in cura.

Redazione-iGossip