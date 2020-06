Chi è Filippo Nardi? Anni, altezza, peso, biografia, GF, moglie, figlio, oggi e Instagram

Chi è Filippo Nardi? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Diventato famoso e popolare grazie alla sua partecipazione come concorrente del Grande Fratello 2, indimenticabile la sua sceneggiata sulle sigarette, Filippo Nardi ha poi preso parte come concorrente, opinionista e ospite in diversi programmi tv Mediaset, Rai e La7. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata dell’ex gieffino.

Filippo Nardi – Foto: Facebook

Chi è Filippo Nardi? La biografia

Filippo Nardi – Foto: Facebook

Filippo Nardi è nato il 30 maggio 1969, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, a Londra. Ha un fratello minore. Quali sono i suoi difetti? Pigro, lunatico e sfuggente. E i suoi pregi? Solare, versatile, creativo e poliedrico. Tra i suoi hobby spiccano la musica, le moto e i film. Per quanto riguarda lo sport, va pazzo per snowboard, windsurf e vela. Il suo cibo preferito è il riso, mentre, detesta peperoni, melanzane e uccelletti. Il suo libro preferito è “Animal Farm” di George Orwell. Fin da piccolo ha nutrito una grande passione per la musica, componendo alcuni brani.

Chi è Filippo Nardi? La carriera

Filippo Nardi – Foto: Facebook

Ha iniziato la sua carriera come disc jockey, pubblicando diversi album con lo pseudonimo Uncle Dog. Ma ha raggiunto la fama grazie al GF 2. Ha abbandonato il reality di Canale 5 dopo soli 13 giorni poiché in quanto fumatore era fortemente arrabbiato a causa della mancanza di sigarette.

Poi ha partecipato alla trasmissione Chiambretti c’è, di Piero Chiambretti, in onda su Rai 2, suscitando critiche da parte della società produttrice del reality show, la Aran, in quanto Nardi avrebbe avuto un contratto in esclusiva e non avrebbe potuto partecipare ad altri spettacoli televisivi.

Nell’edizione 2002/2003 è entrato nel cast del programma tv di Italia 1, Le Iene, ed è stato confermato anche nella successiva edizione. Ha condotto diverse edizioni dell’anteprima del Festivalbar, ma ha continuato a lavorare come dj nelle discoteche del Bel Paese e d’Europa. Dal 2005 al 2008 ha affiancato Camila Raznovich nella conduzione del programma Loveline su MTV. Per la stessa rete, nel 2006 è protagonista, assieme a Carolina Di Domenico e Francesco Mandelli, del docu-reality Switch Trip. Nell’autunno del 2008 ha partecipato come giurato al talent show di Canale 5 Il ballo delle debuttanti, condotto da Rita dalla Chiesa. Nel 2011 è diventato protagonista della serie televisiva gastronomica in lingua inglese Squisito! con la chef Carmelita Caruana. Nel 2012 ha lavorato nuovamente con Camila Raznovich partecipando come ospite fisso al programma Mamma mia che settimana. Nel 2018 è diventato tutor di moda a Detto Fatto. Il 22 gennaio 2018 è tornato in televisione prendendo parte come concorrente alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi, in onda su Canale 5, venendo definitivamente eliminato nella settima puntata. Nel 2019 ha condotto il mini-reality di contorno dell’Isola dei Famosi, Saranno famosi. Spesso è presente come opinionista e ospite nei programmi tv della presentatrice campana del GF Vip Barbara D’Urso.

Chi è Filippo Nardi? La vita privata

Filippo Nardi è stato sposato con Benedetta Dolfi. Da questo matrimonio è nato un figlio di nome Zack. I due sono molto legati, nonostante il padre abbia ammesso di essere stato poco presente nella sua vita. Attualmente è single ed è ancora in cerca del vero amore.