Chi è Filomena Mastromarino? Età, altezza, ultime notizie e carriera dell’ex politica del PD Malena la Pugliese

Chi è Filomena Mastromarino? Il suo nome e il suo cognome sono ormai diventati famosi al grande pubblico da quando ha deciso alcuni anni fa di chiudere una volta per tutte con la carriera politica con il PD, guidato all’epoca da Matteo Renzi, per intraprendere quella a luci rosse con il celebre divo del cinema adult internazionale Rocco Siffredi che l’ha “battezzata” con nome d’arte Malena la Pugliese. Quanti anni ha Filomena? Vuoi scoprire il suo peso e anche l’altezza? Subito dopo il salto troverai la data di nascita, curiosità, ultime notizie e carriera di Malena.

Chi è Filomena Mastromarino? Biografia dell’attrice a luci rosse

Filomena Mastromarino è nata a Noci (Bari) il 19 gennaio 1983, ma è residente a Gioia del Colle. È alta 165 cm. e pesa 50 chili. Ha frequentato la Facoltà di Scienze Biosanitarie, ma ha abbandonato gli studi a qualche esame dalla laurea. Per diversi anni Malena la Pugliese ha lavorato nell’agenzia immobiliare di Giuseppe Masi, esponente del Partito Democratico di Gioia del Colle, che l’ha fatta entrare in politica. Nel 2013, infatti, è stata eletta all’assemblea nazionale del PD ed era una renziana convinta. Il suo rapporto con i genitori, in particolar modo con il padre, è sempre stato molto altalenante. Ammira molto la stilista Elisabetta Franchi. Malena ha però sempre avuto il pallino per il mondo dello show business nazionale. L’attrice bisessuale ed ex politica renziana di ferro Malena ha partecipato come concorrente al reality show Mammoni – Chi vuole sposare mio figlio? su Italia 1 nel 2012 e condotto da Rossella Brescia.

Chi è Filomena Mastromarino? Carriera dell’attrice a luci rosse

La svolta è avvenuta nel 2016, quando raggiunti i 30 anni ha chiesto un provino al ricco, potente e influente divo dell’hard Rocco Siffredi. L’ex politica del Partito Democratico di Gioia del Colle Filomena Mastromarino è stata accolta prima come allieva e poi come professoressa nella Rocco Siffredi Academy. Malena ha cambiato decisamente vita e la sua svolta a luci rosse è stata sponsorizzata in modo impeccabile e geniale da Rocco Siffredi. L’attrice barese ha girato tanti film a luci rosse, ma al tempo stesso è diventata un personaggio tv grazie alla sua partecipazione come naufraga vip all’Isola dei famosi 2017, dove ha fatto parlare molto di lei per i suoi presunti flirt con il rapper Moreno e il modello Simone Susinna.

L’attrice di Gioia del Colle è molto amata e seguita su Instagram, Facebook e Twitter. Sogna di girare un film hot con l’ex calciatore del Bari, Antonio Cassano. Ormai è diventata un’opinionista fissa nei programmi tv di Mediaset, in particolar modo nei salotti di Barbara D’Urso, e La7.

Malena è molto amata dai suoi fan e dal grande pubblico perché è una persona semplice, umile, solare, simpatica, passionale e anche molto autoironica.

Redazione-iGossip