Chi è Flavio Montrucchio? Età, altezza, capelli, biografia, moglie Alessia Mancini, figli, GF e oggi

Chi è Flavio Montrucchio? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Diventato popolare grazie alla sua partecipazione come concorrente alla seconda edizione del longevo e famoso reality show della televisione italiana, il Grande Fratello, Flavio Montrucchio ha poi intrapreso la carriera di attore e conduttore tv. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata dell’ex gieffino.

Flavio Montrucchio – Foto: Facebook

Chi è Flavio Montrucchio? La biografia

Flavio Montrucchio – Foto: Facebook

Flavio Montrucchio è nato il 15 maggio 1975, sotto il segno zodiacale del Toro, a Torino, ma è vissuto a San Damiano d’Asti fino al conseguimento della maturità scientifica ad Asti al liceo “Francesco Vercelli”. Alto 1.84 cm, pesa 80 chili, capelli brizzolati, occhi azzurri e fisico perfetto per Montrucchio. Il suo sguardo magnetico e il suo fascino irresistibile mandano in delirio le sue fan. Ha un fratello minore. Quali sono i suoi difetti? Istintivo, irascibile. E i suoi pregi? Non è ipocrita, disponibile e presente con gli amici. Tra i suoi hobby spicca il biliardo e le go-kart. Tra i suoi sport preferiti spiccano: tennis, nuoto e calcio. Il suo cibo preferito è la pizza, mentre, detesta le ostriche. Il suo libro preferito è “Il profeta” di Kahlil Gibran. Adora la musica italiana. A 20 anni è partito come militare volontario. Tornato dal militare, ha lavorato come promotore finanziario in banca.

Chi è Flavio Montrucchio? La carriera

Flavio Montrucchio – Foto: Facebook

Nel 2001 ha partecipato e vinto la seconda edizione del GF. Ha poi studiato recitazione e l’anno seguente ha esordito come attore su Canale 5 in CentoVetrine, soap opera in cui è stato presente fino al 2007.

Nel 2003 ha mosso i primi passi in teatro nel dramma Donna de paradiso e nel Viaggiatore perso. Nel 2004 è nel film Si sente ca sono calabrese? Le avventure di Franco al Nord per la regia di Franco Diaferia. Nello stesso anno ha partecipato a La sai l’ultima? VIP. Nella stagione 2004-2005 è passato al musical con Grease, prodotto dalla Compagnia della Rancia, dove interpreta Danny Zuko. Nel 2006 è testimonial di alcuni spot pubblicitari, insieme con la moglie Alessia Mancini. Nel 2007 ha girato i film 7/8 – Sette ottavi, opera prima di Stefano Landini, e successivamente Il soffio dell’anima, sceneggiatura e regia di Vittorio Rambaldi. Nello stesso anno è tornato alla fiction tv con Donna Detective con Lucrezia Lante della Rovere, regia di Cinzia TH Torrini, in onda su Rai Uno.

Nel 2008 è tra gli interpreti principali insieme con Virna Lisi della miniserie Rai Fidati di me, per la regia di Gianni Lepre. Nel 2008 è anche tra gli interpreti della seconda serie per Rai 1 di Capri. Nel 2009 ha girato la seconda serie di Donna Detective, questa volta sotto la regia di Fabrizio Costa. Ha poi recitato in diversi film e serie tv. Nel 2012 ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del talent, Tale e quale show, arrivando secondo. Nel 2013 ha preso parte come concorrente al programma di Rai1, La terra dei cuochi, condotto da Antonella Clerici, classificandosi secondo. Nel novembre 2015 ha condotto su Rai 1, il 58º Zecchino d’Oro insieme con Cristel Carrisi. Ha condotto diversi festival e dal 2017 al 2018 ha condotto su Fox Life in coppia con Georgia Luzi il reality show 4 mamme. Dal 2019 conduce su Real Time Primo appuntamento. Nel 2020 sempre sulla stessa rete televisiva conduce Bake Off Italia – All Stars Battle.

Chi è Flavio Montrucchio? La vita privata

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, Flavio Montrucchio è uno degli uomini più fortunati e felici d’Italia. La sua lunga storia d’amore con la showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Alessia Mancini, procede a gonfie vele. L’11 ottobre 2003 si sono uniti in matrimonio. La coppia vip del jet set nazionale ha due figli: Mya, nata il 10 aprile 2008, e Orlando, nato l’8 aprile 2015.