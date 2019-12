Chi è Floriana Secondi? Età, altezza, biografia, figlio, foto e video della vincitrice del Grande Fratello

Chi è Floriana Secondi? Diventata famosa e popolare grazie al Grande Fratello, la verace romana ha poi partecipato a diversi reality ed è spesso ospite nei salotti tv di Rai e Mediaset. Quanti anni ha la vincitrice del GF3? Quanto è alta? Scopriamo insieme l’età, l’altezza, la biografia e la carriera di Floriana.

Chi è Floriana Secondi? La biografia

Floriana Secondi è nata sotto il segno zodiacale del toro il 5 maggio 1977 a Roma. Pesa 55 chili ed è alta 1.68cm. Capelli castani, occhi nocciola e grinta da vendere. Floriana è cresciuta in collegio dopo la separazione dei genitori ed è molto legata alla sorella Eleonora, mentre, frequenta meno il fratello Enrico, entrambi figli della seconda moglie del padre. Non ha veri e propri hobby. La black music e quella etnica sono i suoi generi musicali preferiti. Pedro Almodovar è il suo regista preferito, “Carne tremula” il film che l’ha coinvolta di più. “La vita è bella” di Roberto Benigni il film più commovente che ricorda.

Chi è Floriana Secondi? La carriera

Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, Floriana aveva lavorato come barista, cameriera in ristoranti di lusso, animatrice in villaggi internazionali e collaboratrice del Tribunale di Roma presso il Giudice di Pace. Ha raggiunto la popolarità grazie al trionfo al Grande Fratello 3. Ha poi partecipato a diversi reality show, tra cui La Fattoria, e programmi tv. Nel 2013 ha deciso di dedicarsi alla ristorazione, aprendo un locale tra Milano Marittima e Lido di Savio. Negli ultimi anni viene spesso invitata come opinionista tv nei salotti di Mediaset e Rai.

Chi è Floriana Secondi? La vita privata

Floriana Secondi si è unita in matrimonio con Mirko Fantini e dal loro amore è diventata mamma per la prima volta di Domiziano. Poi il matrimonio è naufragato. L’ex gieffina ha avuto una storia con il conduttore tv e showman Teo Mammucari. Negli ultimi anni è finita spesso al centro del gossip per la sua presunta e turbolenta relazione d’amore con il modello e imprenditore Daniele Pompili.

Floriana Secondi e Daniele Pompili si sono lanciati pesantissime accuse al vetriolo in tv e sui social in seguito alla pubblicazione di alcuni video e foto a luci rosse su Onlyfans. Negli ultimi tempi pare che entrambi abbiano deposto l’ascia di guerra per raggiungere un accordo che non leda più la dignità e l’integrità di entrambi.

