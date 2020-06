Chi è Francesca Cipriani? Età, altezza, peso, fidanzato, news, Facebook e Isola dei famosi

Chi è Francesca Cipriani? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Diventata famosa e popolare grazie al famoso e longevo reality show della televisione italiana, il Grande Fratello, Francesca Cipriani ha poi partecipato come concorrente e showgirl per diversi programmi e reality. Oggi è un personaggio molto presente a Mediaset, in particolar modo nei salotti tv di Barbara D’Urso. Francesca finisce spesso al centro del gossip oltre che per i suoi amori anche per i suoi numerosi interventi di chirurgia estetica e plastica. La soubrette è molto seguita e popolare su Facebook, Twitter e Instagram. Ora però conosciamola meglio, scoprendo la sua età, l’altezza, il peso, la biografia e la carriera dell’ex gieffina maggiorata.

Francesca Cipriani – Foto: Facebook

Chi è Francesca Cipriani? La biografia

Francesca Cipriani – Foto: Facebook

Francesca Cipriani è nata il 3 luglio 1984, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Popoli, comune di 5mila abitanti della provincia di Pescara in Abruzzo. Alta 1,73 m, pesa 70 chili, capelli biondi e occhi verdi per la prosperosa e prorompente showgirl. I suoi genitori sono Rita De Michele e Gianfranco Cipriani, anche se sono separati da diversi anni e lei vive con la madre e con il nonno, con i quali ha un bellissimo rapporto. Il suo colore preferito è il rosa e ha una passione sfrenata per le scarpe con il tacco a spillo. Si è rifatta il seno, il sedere, il naso, le labbra e gli zigomi. Ha pochi tatuaggi sul corpo.

Chi è Francesca Cipriani? La carriera

Francesca Cipriani e Piero Chiambretti – Foto: Facebook

Ha esordito in tv nel 2005 come conduttrice e inviata del telegiornale di Onda TV, emittente locale della Valle Peligna. L’anno seguente ha raggiunto la notorietà partecipando come concorrente alla sesta edizione del reality show, il Grande Fratello. Tra il 2006 e il 2007 è stata conduttrice della rubrica settimanale Show Television di Sky, mentre l’anno seguente ha preso parte a programmi satirici in onda su Sky Show e Comedy Central. Ha realizzato tre calendari senza veli. Nel 2008 è stata co-conduttrice di Qui studio a voi stadio, programma sportivo dell’emittente locale Telelombardia, quindi ha partecipato al film per la televisione di Canale 5 Finalmente a casa, alla sitcom di Rai 2 Piloti e alla sitcom di Italia 1 Medici miei. Nell’autunno 2009 ha preso parte come inviata al programma di Canale 5 Domenica Cinque di Barbara d’Urso. Nella primavera 2010, poco dopo aver debuttato al cinema col film Un neomelodico presidente, ha vinto in coppia con Federico Bianco il reality show di Italia 1 La pupa e il secchione – Il ritorno. Nell’autunno 2010 ha poi preso parte, insieme alle altre concorrenti del succitato reality, al programma comico Colorado. Nella prima metà del 2011 ha affiancato Enrico Papi nella conduzione del game show Trasformat. Nel dicembre dello stesso anno ha partecipato come inviata, coadiuvata da Marco Ceriani, al programma Kalispéra! di Alfonso Signorini. Sullo stesso canale, nel 2014 è tra le inviate di Mattino Cinque, mentre tra il 2015 e il 2016 è tra gli ospiti fissi del Grand Hotel Chiambretti di Piero Chiambretti. Nella stagione televisiva 2017-2018 è tornata nel cast di Colorado, stavolta come spalla comica. Nel 2018 è tra i concorrenti della tredicesima edizione del reality show L’isola dei famosi, classificandosi al quarto posto. Nel 2020 ha affiancato Paolo Ruffini alla conduzione del reality La pupa e il secchione – E viceversa.

Chi è Francesca Cipriani? La vita privata

Francesca Cipriani – Foto: Facebook

Francesca Cipriani è molto riservata sulla sua vita privata. Ha confessato di essere stata picchiata da un ex fidanzato. La showgirl ha avuto un flirt con il giocatore Rami ed è stata poi legata sentimentalmente all’imprenditore Giovanni Cottone, ex marito di Valeria Marini.