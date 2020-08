Chi è Francesca Pascale? Anni, news, oggi, Instagram, foto, Silvio Berlusconi e Paola Turci

Chi è Francesca Pascale? Quando e dove è nata? Quanti anni ha? Quanto è alta? Quanto pesa? Diventata famosa e popolare per essere stata per tanti anni la compagna dell’ex presidente del Consiglio dei ministri e imprenditore Silvio Berlusconi, Francesca Pascale è un’attivista per i diritti gay e politica. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e gli amori della politica e showgirl campana.

Francesca Pascale – Foto: Instagram

Chi è Francesca Pascale? La biografia

Francesca Pascale – Foto: Instagram

Francesca Pascale è nata il 15 luglio 1985, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Napoli. Alta 168 cm, pesa 63 chili, capelli castani e occhi marroni per la bella e sensuale napoletana. Dopo il diploma si è iscritta alla facoltà di Scienze Politiche, dove si è laureata a pieni voti. Francesca ha una sorella, Katuscia. Suo padre si chiama Rosario Pascale. Sua madre Giuseppina è morta quando lei aveva solo vent’anni a causa di un tumore allo stomaco. Prima di approdare in televisione ha lavorato come cameriera in una pizzeria e la commessa in una concessionaria di auto. Ha una passione sfrenata per le moto e gli animali.

Chi è Francesca Pascale? La carriera

Francesca Pascale con Alessandro Cecchi Paone a un evento per i diritti gay – Foto: Instagram

Ha debuttato in tv come showgirl nel programma Telecafone di Telecapri. Ma la sua vera passione è la politica. La sua passione per la politica nasce da un’ingiusta eliminazione al concorso nazionale di bellezza femminile Miss Grand Prix. A soli 21 anni si è candidata alle elezioni municipali di Napoli. In seguito ha fondato il comitato Silvio ci manchi e nel 2009 è entrata nel Consiglio della Provincia di Napoli per il Popolo della Libertà. Francesca è sempre scesa in piazza come attivista per difendere e promuovere i diritti della comunità gay.

Chi è Francesca Pascale? La vita privata

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi – Foto: Instagram

Francesca ha sempre avuto un debole per Berlusconi, nonostante i 49 anni di differenza. Il loro primo incontro è risalente ad ottobre 2006. Lei si è innamorata di Silvio quando l’ex capo del Governo era ancora sposato con Veronica Lario. Dopo la separazione dell’ex coppia vip, Francesca ha fatto il primo passo ma nonostante il primo rifiuto lei non si è persa d’animo e nel 2011 è stata ufficializzata la loro relazione d’amore. La storia tra i due è terminata agli inizi del 2020. La politica e showgirl non ha mai nascosto la sua bisessualità.

Durante l’estate 2020 si è fidanzata con la cantante Paola Turci. Una love story lesbo al bacio che appassiona migliaia di fan.