Chi è Francesca Pepe? Età, peso, altezza, biografia, fidanzato, Instagram e Grande Fratello Vip

Chi è Francesca Pepe? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama il suo fidanzato? Francesca Pepe è una modella e web influencer che ha raggiunto la fama grazie alla sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata della modella.

Chi è Francesca Pepe? La biografia

Francesca Pepe è nata il 21 maggio 1991, sotto il segno zodiacale del Toro, a Sarzana a La Spezia. Alta 172 cm, pesa 62 chili e le sue misure sono 89-62-92. Segue il calcio ed è tifosissima del Milan. Per tenersi in forma si allena molte ore al giorno. La parte che maggiormente preferisce del suo corpo sono gli occhi. Il suo portafortuna è un orso di peluche. Oggi vive a Milano.

Chi è Francesca Pepe? La carriera e la vita privata

Francesca Pepe ha iniziato la sua carriera come modella. Nel 2016 è stata incoronata Miss Europa. Poi ha posato per una delle riviste più famose al mondo ovvero Playboy. Francesca è stata scelta come testimonial per diversi brand di abbigliamento e accessori moda. A settembre 2020 è stata ufficializzata la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram, Francesca Pepe ha avuto un breve flirt con il chiacchierato e famoso critico d’arte, personaggio tv e parlamentare Vittorio Sgarbi.