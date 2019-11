Chi è Francesco Monte? Età, biografia, carriera e curiosità dell’ex tronista di Uomini e Donne

Chi è Francesco Monte? Età, biografia, curiosità e carriera dell’ex tronista di Uomini e Donne diventato popolare per le sue storie d’amore con Teresanna Pugliese, Cecilia Rodriguez, Giulia Salemi e Isabella De Candia.

Chi è Francesco Monte? Biografia del modello e attore

Francesco Monte è nato a Taranto il 20 maggio 1988 (Toro) ed è cresciuto insieme ai genitori e il fratello Stefano.

Ha iniziato a frequentare l’università di Economia e per finanziarsi ha lavorato come barman e modello, ma stravolge la sua vita facendo il suo ingresso nel 2012 come corteggiatore di Teresanna Pugliese a Uomini e Donne.

È proprio durante la partecipazione al people show di Maria De Filippi che il ragazzo perde prematuramente la madre a causa di una grave malattia.

La sua avventura televisiva prosegue tra alti e bassi, ma Francesco decide di portare avanti gli studi e a laurearsi .

Francesco Monte a Uomini e Donne

Francesco Monte arriva nel programma di Maria de Filippi come corteggiatore di Teresanna Pugliese, la quale preferisce uscire insieme a Antonio Passarelli.

Nel 2012, però, Francesco diventa tronista e inizia a conoscere le sue corteggiatrici, salvo poi accogliere Teresanna nel suo parterre. La ragazza si dice pentita e pronta a riconquistarlo.

Francesco sceglie Teresanna e i due vivono un’intensa storia d’amore fino a quando, qualche mese dopo, non conosce e si innamora di Cecilia Rodriguez.

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez

La storia d’amore tra Francesco e Cecilia prosegue spedita per cinque lunghi anni, ma è destinata a finire in televisione.

Cecilia partecipa in coppia con il fratello Jeremias al Grande Fratello Vip 2017 e all’interno della Casa incontra Ignazio Moser.

Il feeling tra i due coinquilini è evidente e la sorella di Belen decide di lasciare il suo fidanzato durante un confronto nel salotto della Casa più spiata di Italia.

Francesco monte e Paola d Benedetto

Il clamore per la fine della storia d’amore tra Francesco e Cecilia in diretta tv gli regala la possibilità di mettersi alla prova nell’Isola dei Famosi.

In Honduras, Monte incontra Paola di Benedetto, l’ex madre Natura di Ciao Darwin. Tra i due scocca la scintilla, ma la storia si interrompe bruscamente.

Eva Henger ha accusato Monte di aver portato e fatto uso di marijuana sull’Isola e il tarantino è costretto a lasciare il programma prima del tempo.

Tra interviste e ospitate, Francesco e Paola proseguono la loro storia per qualche mese prima di dirsi addio.

Francesco Monte e Giulia Salemi

L’esperienza all’Isola dei Famosi è dura, ma Francesco viene chiamato a partecipare al Grande Fratello Vip 2018.

Il tarantino si avvicina alla coinquilina Giulia Salemi e inizia con lei una storia d’amore che, però, è naufraga dopo qualche mese.

Francesco Monte e Isabella De Candia

Nell’estate del 2019, dopo la fine della storia con Giulia, Francesco viene pizzicato in compagnia della modella Isabella De Candia. I due ufficializzano la loro relazione.

Che lavoro fa?

Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi tronista, Francesco Monte ha deciso di studiare negli Stati Uniti.

Partecipa alle fiction a Don Matteo e Furore 2, entra a far parte del cast di Forum e appare nel videoclip della cantante neomelodica Nancy Coppola.

Nel settembre 2019 è entrato nel cast di Tale e quale show in qualità di concorrente e si è guadagnato la stima del pubblico con le sue performance.

Dove abita Francesco Monte?

Francesco Monte torna spesso a Taranto, ma si è trasferito a Milano da quando ha intrapreso la carriera televisiva.

