Chi è Francesco Oppini? Età, altezza, biografia, fidanzata, Grande Fratello Vip e Instagram

Chi è Francesco Oppini? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Chi è la sua fidanzata? Francesco Oppini è noto perché è il figlio della celebre opinionista tv, attrice e showgirl Alba Parietti e dell’attore Franco Oppini. Ha alle spalle diverse esperienze come concorrente di reality show ed è spesso ospite nei salotti tv di Rai e Mediaset. A settembre 2020 è stata ufficializzata la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Ora conosciamolo meglio, scoprendo età, altezza, peso, biografia, carriera e vita privata di Oppini junior.

Francesco Oppini – Foto: Instagram

Chi è Francesco Oppini? La biografia

Francesco Oppini – Foto: Facebook

Francesco Oppini è nato a Torino il 6 aprile 1982, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha un secondo nome, Maria. Alto 189 cm, pesa circa 70 chili, capelli castani e fisico magro per Oppini junior. Ha vissuto sin dai suoi primi anni di vita tra teatro e varietà. Da anni vive a Milano. Oltre alla passione per le macchine, coltiva la passione per lo sport. Tifosissimo della Juventus.

Chi è Francesco Oppini? La carriera

Francesco Oppini – Foto: Facebook

Da giovanissimo ha tentato la carriera nel mondo dello spettacolo e nel 2004 ha partecipato al reality show La Fattoria. Successivamente ha scelto di lavorare in un concessionario di automobili. Francesco Oppini è anche un cronista sportivo di “Diretta Stadio”, per il canale 7 Gold. Nel 2020 è nel cast dei concorrenti del GF Vip.

Chi è Francesco Oppini? La vita privata

In giovane età ha subìto un grave lutto. Aveva 25 anni quando lui e la sua fidanzata sono rimasti coinvolti in un incidente d’auto, nel quale la ragazza è morta. In seguito ha avuto una relazione d’amore con la showgirl ed ex letterina di Passaparola, Alessia Fabiani. Nel 2019, è stato fidanzato con Francesca Gottardi. Attualmente, è fidanzato con Cristina Tomasini, con la quale avrebbe dovuto partecipare alla seconda edizione di Temptation Island Vip. I due, però, hanno deciso di non prendere parte al reality show, per non compromettere il loro rapporto.