Chi è Gabriele Rossi? Età, altezza, biografia, carriera, foto e Instagram dell’attore

Chi è Gabriele Rossi? Conosciuto e noto al grande pubblico per aver partecipato come attore a diversi film e serie tv di successo e come concorrente al Grande Fratello Vip, Gabriele finisce spesso al centro del gossip nazionale per la sua presunta relazione d’amore con il divo del cinema italiano, Gabriel Garko. Quanti anni ha? Dove e quando è nato? Scopriamo insieme l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata di Rossi.

Chi è Gabriele Rossi? Biografia dell’attore

Gabriele Rossi è nato il 13 marzo 1988 (età 31 anni) ad Alatri. Capelli biondi, occhi azzurri e fisico perfetto per uno degli uomini più belli del jet set italiano. Nato sotto il segno dei Pesci, Gabriele è alto 180cm. Si è appassionato al mondo della danza a partire dall’età di 7 anni: una volta trasferito a Frascati con la sua famiglia, infatti, ha intrapreso lezioni di danza classica. All’età di 15 anni ha vinto una borsa di studio con il maestro Mauro Astolfi. Poi ha vinto il concorso “Danza Sì”, che lo porta a New York nella scuola di Merce Cunningham e presso l’Alvin Ailey dove amplia il suo bagaglio artistico, quindi si perfeziona presso la scuola del Teatro dell’Opera di Roma sotto la direzione di Paola Jorio. Si è diplomato presso il liceo scientifico della limitrofa Grottaferrata. Ha conseguito la laurea con 110 e lode presso la facoltà universitaria di Lettere e Filosofia di Tor Vergata a Roma in Storia Scienze e Tecniche dello Spettacolo, indirizzo cinematografico. Gabriele è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram dove vanta 200mila follower.

Chi è Gabriele Rossi? Carriera e vita privata dell’attore

Nel 2007 ha vinto il primo premio come solista nel concorso internazionale Rieti Dance Festival e nel 2009 si è aggiudicato il primo posto anche come coreografo nello stesso concorso. Ha studiato anche nel Balletto di Toscana di Cristina Bozzolini a Firenze. Nel 2007 ha lavorato come danzatore insieme agli etoile dell’Opera di Roma Mario Marozzi e Laura Comi in Trilogia Verdiana: Traviata, Rigoletto e Trovatore. Dal 2008 ha intrapreso la carriera di attore: dopo aver debuttato nella parte del figlio di Margherita Buy nella miniserie televisiva Amiche mie, in onda su Canale 5, è coprotagonista nel ruolo di Fortunato Di Venanzio nella miniserie L’onore e il rispetto – Parte seconda del 2009, anno in cui debutta sul grande schermo con il film Meno male che ci sei, per la regia di Luis Prieto. Ha poi recitato in altri film e serie tv di successo, tra cui Don Matteo e Non uccidere. Ha partecipato come concorrente a diversi programmi: dal Grande Fratello Vip ad Altrimenti ci arrabbiamo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gabriele Rossi è sempre al centro del gossip nazionale negli ultimi tempi per via della sua presunta relazione d’amore con il sex symbol del cinema e della tv italiana, Gabriel Garko. A fine settembre e inizi ottobre 2019 si era spettegolato molto sul presunto matrimonio di Gabriel Garko, dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale di gossip Chi. Diversi follower avevano chiesto delucidazioni ai due attori. Alcuni fan di Gabriel Garko e Gabriele Rossi avevano domandato direttamente ai loro beniamini: “Ma quando vi siete sposati?”. Un altro follower aveva incalzato Garko: “Ti sei sposato con un uomo?”. Uno degli uomini più sexy e sensuale del jet set nazionale aveva smentito l’indiscrezione del matrimonio: “Ma io veramente non mi sono ancora sposato, l’ho saputo come voi dai giornali”.

Finora entrambi non si sono sbilanciati affatto sulla natura sentimentale del loro rapporto. Per molti fan non serve neanche la conferma ufficiale della loro splendida storia d’amore, poiché è ormai palese. Alcuni pensano che sia solo un’amicizia profonda.