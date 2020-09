Chi è Gennaro Siciliano? Età, biografia, Amici, Instagram, Facebook e Vladimir Luxuria

Chi è Gennaro Siciliano? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Gennaro Siciliano è diventato noto al grande pubblico per aver partecipato come concorrente al talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, nel 2008. Durante l’estate 2020 il suo nome è balzato agli onori della cronaca per un presunto flirt o love story con l’ex deputata transgender di Rifondazione Comunista, Vladimir Luxuria. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo età, biografia, carriera e vita privata del ballerino calabrese.

Gennaro Siciliano in mutande

Chi è Gennaro Siciliano? La biografia

Gennaro Siciliano al mare

Gennaro Siciliano è nato il 30 agosto 1989, sotto il segno zodiacale della Vergine, a Cosenza. La danza è sempre stata la sua più grande passione sin da piccolo. Gennaro è stato allievo del celebre coreografo Steve La Chance che gli ha fornito delle basi tecniche importanti per la sua carriera. Oggi vive a Roma. Si è sempre schierato contro la violenza sulle donne e a favore dei diritti lgbt. Allergico alle graminacee, su Instagram ha dichiarato che a volte è costretto ad assumere Bentalan.

Chi è Gennaro Siciliano? La carriera

Gennaro Siciliano durante un balletto

Nel 2008 è entrato come concorrente nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Successivamente è stato primo ballerino nel Kolossal “La divina Commedia” del coreografo Manolo Casalino. Ha partecipato anche a Corps et Ames’ al ThéThéâtre des Champs-Élysées a Parigi e vanta anche una collaborazione con Lorella Cuccarini per Domenica In. Oggi è coreografo e insegnante di danza.

Chi è Gennaro Siciliano? La vita privata

Gennaro Siciliano e Vladimir Luxuria

Gennaro Siciliano non ha mai nascosto la sua omosessualità. Ha avuto diverse relazioni gay. Nell’estate 2020 è diventata di dominio pubblico il flirt o love story con Vladimir Luxuria. I due si sono conosciuti durante un weekend in Costiera Amalfitana. La vincitrice dell’Isola dei famosi ha rivelato alla rivista di cronaca rosa Nuovo: “Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico: fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano disegnati! Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Poi da cosa nasce cosa…”. Luxuria sembra essere molto interessata all’ex ballerino di Amici: “Non posso dire di essere fidanzata, ma i momenti con lui sulla Costiera Amalfitana sono stati davvero speciali. Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Io ero ospite della manifestazione Letto ad una piazza e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese. Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve. E’ un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… bacetto!”. Gennaro ha un profilo privato su Facebook. Non ha molti follower su Instagram, meno di duemila.