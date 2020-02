Chi è Georgina Rodriguez? Età, altezza, peso, biografia, figli, Sanremo e Ronaldo

Chi è Georgina Rodriguez? La co-conduttrice del Festival di Sanremo 2020 è diventata famosa e popolare in tutto il mondo grazie alla sua love story con il divo del calcio internazionale, il calciatore della Juventus e della Nazionale portoghese Cristiano Ronaldo. Ma prima di conoscere CR7 era una commessa e prima ancora lavorava come cameriera. Quanti anni ha? Dov’è nata? Quanti figli ha? Conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia e la carriera di Georgina.

Georgina Rodriguez – Foto: Instagram

Chi è Georgina Rodriguez? La biografia

Georgina Rodriguez è nata il 27 gennaio 1994 a Buenos Aires in Argentina. In una intervista rilasciata a XL Semanal ha rivelato: “Mio padre è argentino e mia madre è spagnola di Murcia. Loro due e mia sorella Ivana (nata in Spagna) andarono a Buenos Aires affinché mamma conoscesse la famiglia di papà. Rimasero un po’ di tempo in Argentina e nacqui io. Poi mio padre ha tentato di convincere mia madre a restare a vivere in Argentina, senza riuscirci. Così, quando io avevo un anno, tornammo tutti a Murcia e sopo ci siamo trasferiti a Jaca”. Georgina è nata sotto il segno zodiacale Acquario, è alta 168 cm. e pesa 55 chili. Le sue misure sono: 86-61-90.

Georgina Rodriguez – Foto: Instagram

Chi è Georgina Rodriguez? La carriera e vita privata

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo – Foto: Instagram

Georgina Rodriguez ha iniziato a lavorare come cameriera. Poi successivamente commessa in un negozio di Gucci a Madrid. Infine, da quando ha conosciuto il celebre, ricco e potente calciatore portoghese Cristiano Ronaldo nell’area vip di una festa di Dolce & Gabbana (novembre 2016), si è dedicata totalmente al lavoro di modella, oltre a coltivare un’insana passione per la danza. Un anno dopo essersi conosciuti e innamorati, la modella ha partorito la figlia del calciatore, Alana Martina. CR7 ha altri tre figli: Cristiano Jr, Eva e Mateo, tutti avuti da madre surrogata.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez con Cristiano Ronaldo jr – Foto: Instagram

Nel 2020 è stata scelta come co-conduttrice da Amadeus per il Festival di Sanremo.