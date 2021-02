Chi è Giacomo Czerny? Data di nascita, altezza, lavoro e curiosità di Instagram del tronista di Uomini e Donne collega di trono di Massimiliano Mollicone.

Chi è Giacomo Czerny? Biografia e vita privata

Giacomo Czerny è nato a Sarzana in provincia di La Spezia nel 1995 e lì ha frequentato il Liceo Scientifico T. Parentucelli.

Non si sa molto della vita del giovane, fatta eccezione per il fatto che ha un nipote nato nel 2020 al quale è molto legato.

Giacomo ha dichiarato di tenerci molto all’amicizia perché i suoi amici lo hanno aiutato a crescere e ad aspirare sempre al meglio.

Si è definito da subito un ragazzo timido, ma socievole. D’altronde ama vivere di sfaccettature diverse e contrasti (proprio come i suoi video).

Non si sa molto della sua vita sentimentale, tranne che non ha perso la testa soltanto una volta ed è stata molto dura per lui.

Giacomo Czerny: Lavoro

Giacomo Czerny lavora come videomaker presso una società di La Spezia che realizza video pubblicitari, aziendali e promozionali per eventi, la SrMultimedia.

A quanto pare, Giacomo è riuscito a trasformare la sua passione per il cinema e il suo desiderio di immortalare sentimenti ed emozioni in un vero e proprio lavoro.

Il suo aspetto fisico e la sua partecipazione al people show di Maria De Filippi potrebbero aprirgli nuove strade lavorative.

Giacomo Czerny a Uomini e Donne

Giacomo Czerny arriva a Uomini e Donne per sedere sul trono durante il format misto della trasmissione, dopo la scelta di Davide Donadei.

Al fianco di Giacomo Czerny siede Massimiliano Mollicone, collega di trono della seconda parte della stagione 2020-2021 del programma.

In amore il giovane videomaker cerca la semplicità e la voglia di accettare le diversità dell’altro mentre sfugge all’apparenza.

Per Giacomo e Massimiliano sono scese 14 corteggiatrici, ma i due tronisti si sono concentrati su Costanza, Altea e Vanessa.

Giacomo Czerny: Instagram

Giacomo Czerny ha un profilo Instagram che vanta migliaia di followers, numero destinato a salire con la partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate dai followers ci sono senza dubbio quelle che lo ritraggono impegnato nelle sue passioni (video, musica e amici).