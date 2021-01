Chi è Giancarlo Cellucci? Biografia, lavoro e vita privata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha sollevato polemiche per la sua storia con Aurora Tropea.

Giancarlo Cellucci- foto facebook.com

Chi è Giancarlo Cellucci? Biografia e vita privata

Giancarlo Cellucci è nato il 5 luglio sotto il segno zodiacale del Cancro e vive a Roma ma, a parte qualche informazioni frammentaria, non si sa molto altro riguardo la sua vita.

Quello che sappiamo con certezza è che il cavaliere del trono over di Uomini e Donne è stato uno dei pochi protagonisti a riuscire a tenere blindata la propria vita.

Da quanto emerso dalle puntate del people show di Maria De Filippi, però, sappiamo che è padre di due figli ai quali è molto legato.

Giancarlo Cellucci: Lavoro

Giancarlo Cellucci ha mantenuto la segretezza anche sotto il profilo professionale: neanche i social hanno lasciato traccia.

Giancarlo Cellucci a Uomini e Donne

Giancarlo e Aurora a Uomini e Donne- foto instagram.com

Giancarlo Cellucci entra a far parte del parterre maschile di Uomini e Donne durante il format misto del 2020-2021.

Il cavaliere si è interessato ad Aurora Tropea, ma le cose tra i due non sono andate benissimo e molti hanno dubitato del suo interesse reale per la donna.

Di fatto il fatto che Giancarlo non abbia difeso e/o consolato Aurora quando è finita sotto l’attacco degli opinionisti è stato (per qualcuno) un segnale del suo interesse per la visibilità.

Dal canto suo, comunque, Aurora ha deciso di proseguire la conoscenza e dare l’esclusiva (non ricambiata) al cavaliere.

Subito dopo, la dama ha avuto modo di ascoltare alcuni messaggi audio nei quali Giancarlo ha sminuito l’interesse nei suoi confronti.

La conoscenza tra Giancarlo e Aurora si è chiusa male, soprattutto perché l’uomo è sparito per due settimane e ha deciso di chiedere il numero di altre dame.

Dopo qualche mese, però, Giancarlo e Aurora sono tornati a uscire insieme, nonostante lui abbia iniziato a frequentare Alessandra. Tuttavia i due hanno chiuso nuovamente a dispetto dell’infatuazione della dama.

Giancarlo ha iniziato a frequentare Maria, ma continua a punzecchiare Aurora in tutti i modi destando polemiche e discussioni.

Giancarlo Cellucci: Instagram e Facebook

Giancarlo Cellucci- foto facebook.com

Giancarlo Cellucci ha un profilo Instagram e una pagina Facebook che raccontano qualcosa in più di lui, dalle sue passioni ai suoi affetti.

Tra le foto più apprezzate del cavaliere del trono over ci sono gli scatti che lo immortalano al mare o in montagna.