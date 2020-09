Chi è Gianluca De Matteis? Biografia, lavoro, curiosità e vita privata del tronista di Uomini e Donne che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori.

Chi è Gianluca De Matteis? Biografia e vita privata

Gianluca De Matteis è nato il 30 maggio del 1990 a Roma sotto il segno dei gemelli e lì è vissuto insieme ai genitori e alla sorella.

Le informazioni riguardanti la sua vita ci arrivano direttamente dalla presentazione che Gianluca ha rilasciato in occasione della sua partecipazione a Uomini e Donne.

Quello che si sa è che un ragazzo pieno di hobby e passioni, dalla recitazione al surf fino ad arrivare alla moto.

Gianluca ha sottolineato di avere un amore viscerale per i viaggi su due ruote in compagnia dei propri amici. Lì si sente un tutt’uno con l’asfalto e se stesso.

Ha dichiarato di adorare viaggiare per conoscere culture molto lontane addirittura senza fissare il ritorno: Indonesia, Tailandia, Cambogia e altri Paesi. Da questo ha imparato a sorridere anche nelle difficoltà.

Della vita privata di Gianluca, invece, sappiamo che ama vivere le relazioni all’insegna del rispetto reciproco.

Gianluca De Matteis: Lavoro

Gianluca De Matteis lavora come fisioterapista, dividendosi tra i suoi impegni presso una clinica privata e la sua attività privata.

Non ha precedenti come modello o influencer, ma qualcuno crede che la sua partecipazione a Uomini e Donne potrebbe aprirgli nuove possibilità lavorative.

Gianluca De Matteis a Uomini e Donne

Gianluca De Matteis è stato scelto tra una rosa di candidati per sedere sulla poltrona rossa più ambita di Italia nell’edizione mista di Uomini e Donne 2020-2021.

All’interno dello studio, infatti, Gianluca spera di trovare la ragazza giusta per lui senza bruciare le tappe della conoscenza.

“Mi piacciono le ragazze semplici e allo stesso tempo femminili, le ragazze che sanno parlare bene l’italiano. Se inizia a sbagliare i congiuntivi per me è tosta. Come mi approccio? Come un bel gioco, bisogna essere un po’ stron*i e un po’ buoni”.

Gianluca De Matteis: Instagram

Gianluca De Matteis ha un profilo Instagram molto seguito, ma che continuerà a collezionare followers dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate ci sono quelle dei suoi viaggi e quelle che lo ritraggono nella sua vita quotidiana.