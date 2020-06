Chi è Gianmarco Onestini? Anni, altezza, peso, news, carriera, GF, Spagna e Adara Molinero video

Chi è Gianmarco Onestini? Quando e dove è nato? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quanto pesa? Diventato popolare e famoso grazie a suo fratello, l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne e conduttore radiofonico Luca Onestini, e alle partecipazioni come concorrente a diversi reality show in Italia e Spagna. Ora conosciamolo meglio, scoprendo la biografia, la carriera e la vita privata dell’ex concorrente del Grande Fratello 16 di Barbara D’Urso.

Chi è Gianmarco Onestini? La biografia

Gianmarco Onestini è nato il 24 ottobre del 1996, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Castel San Pietro terme in provincia di Bologna. Figlio di padre medico e di madre giurista è molto legato alla sua famiglia ed in particolare a suo fratello Luca di 3 anni più grande. Ha vissuto a Imola dove ha frequentato le scuole elementari e medie, conseguendo nel 2015 il diploma presso il liceo linguistico Alessandro da Imola. Nel frattempo ha ottenuto le certificazioni internazionali di livello C1 in Inglese e B2 in Spagnolo e Francese. Fin da piccolo ha manifestato una gran passione per ogni tipo di sport e ha iniziato a frequentare corsi di nuoto, tennis, basket, calcio, sci, vela, raccogliendo numerosi successi. A 14 anni ha la sua prima esperienza lavorativa, facendo l’aiuto istruttore di vela presso la congrega velisti di Cesenatico.

A questa seguiranno altre esperienze lavorative negli anni successivi che lo porteranno, dopo avere conseguito le certificazioni, a fare il bagnino di salvataggio in località di mare. A 15 anni è scoppiata la sua grande passione per le MMA e per la BOXE che continua tuttora a praticare. Approfondendo le tecniche di difesa, ha poi deciso di prendere il porto d’armi ottenendo la licenza nel 2017. Grande è anche la sua passione per il mare, la vela e i viaggi , che lo portano, periodicamente a visitare paesi e luoghi lontani affascinato da genti e culture diverse. In uno di questi viaggi è rimasto colpito dall’ukulele e appena rientrato in Italia si è dedicato allo studio di questo nuovo strumento e della chitarra. Attualmente alterna lo studio presso la facoltà di giurisprudenza di Bologna con lavori di web influencer. Con un carattere solare ed estroverso gli piace essere circondato da persone positive. Adesso si divide fra Cesenatico, Bologna e Milano richiamato dai vari impegni di lavoro e di studio. Onestini junior è molto seguito e popolare anche sui social, in particolar modo su Instagram.

Chi è Gianmarco Onestini? La carriera

Gianmarco è entrato nel mondo della moda nel 2013, facendo la sua prima sfilata alla “Beauty Fashion Night” di Riccione sfilando insieme a nomi del calibro di Maddalena Corvaglia, Nina Moric e Anna Falchi. Da quel momento in poi inizierà un percorso lungo e proficuo durante il quale sfilerà per importanti brand come “Fila” a Venezia, l’atelier di abiti da sposo/ sposa di Emiliano Bengasi a villa Bonaparte fino alla Milano “Fashion Week “ nel 2016. Nel 2017 ha sfilato al Bloomingdales’ Aventura Mall di MIAMI per il brand del celebre cantante statunitense Jason Derulo e l’anno seguente, nel 2018, è il protagonista della Campagna Autunno /Inverno di “Arena“ noto brand sportivo di fama internazionale. Nel 2019 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello 16, dove si è classificato al terzo posto. Nell’autunno 2019 ha partecipato come concorrente al Grand Hermano ma è stato eliminato a metà percorso proprio dopo aver iniziato la relazione con la bella modella e web influencer Adara Molinero. Gianmarco ha poi vinto a furor di popolo il reality Spin Off del Grand Hermano, Il Tiempo del Descuento.

Chi è Gianmarco Onestini? La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata si sa ben poco. Ha avuto una breve relazione d’amore con la modella e web influencer spagnola Adara Molinero, conosciuta durante il Grande Hermano. La liaison è terminata a causa di alcuni tradimenti. Oggi è felicemente single.