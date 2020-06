Chi è Gianna Dior? Età, altezza, peso, biografia, film, carriera e Instagram dell’attrice

Chi è Gianna Dior? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Gianna Dior è diventata famosa e popolare in tutto il mondo a partire dal 2018 quando ha deciso di rassegnare le dimissioni dal suo lavoro di cameriera per intraprendere la carriera di attrice di film per adulti. Ha origini italiane ed è molto seguita e popolare sui social network, in particolar modo su Instagram e Facebook. Ma ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia e la carriera dell’attrice.

Chi è Gianna Dior? La biografia

Gianna Dior è nata il 12 maggio 1997, sotto il segno zodiacale del Toro, ad Andalusia, una città della Contea di Covington, in Alabama, in una famiglia di militari di origini italiane e native americane. Alta 165 cm, pesa 49 chili, capelli castani, occhi marroni, sguardo accattivante e sorriso smagliante per Gianna. Si è laureata in Psicologia presso l’Università di Auburn. Ha iniziato a lavorare come cameriera in un ristorante di sushi e come addetta alla reception nello studio di un oftalmologo.

Chi è Gianna Dior? La carriera

Nel 2018 è arrivata la svolta. Un agente di Miami, dopo averla notata su Tinder, le ha proposto di girare scene per adulti e, in seguito a ciò, ha fatto il suo debutto nel maggio 2018. Barbara Costa ha raccontato gli esordi della sua carriera a luci rosse su Dagospia: “Due anni fa si è licenziata, è volata a Miami, negli studios di questo agente. Che nel suo fortunatissimo caso si è rivelato un agente vero e serio, e seppure la sua prima scena po**o non le sia piaciuta affatto, Gianna indietro non è tornata, ha seguitato a po**are (12 scene in un mese!) capendo che lo sapeva fare e che le piaceva. Eccome”.

E poi ancora: “E i guadagni non erano male! Keiran Lee, uno dei più grandi attori po**o in circolazione, le dice di trovarsi un agente che potesse aprirle più porte, e le passa il numero di uno tra i numeri uno, Mark Spiegler. Gianna l’ha chiamato, l’ha raggiunto a Los Angeles (in auto, ha guidato per 18 ore di fila!): dopo aver passato il selezionatissimo provino, è entrata nella scuderia di Spiegler, ovvero il top del po**o USA”.

La rivista Penthouse l’ha nominata Pet of the Month nel settembre 2018 e Pet of the Year per il 2019.

Oggi la giovanissima attrice a luci rosse italo-indios guadagna 1500 dollari per due ore di lavoro.