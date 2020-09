Chi è Giorgia Palmas? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Giorgia Palmas è diventata popolare grazie al suo ruolo di velina a Striscia la notizia. La showgirl e conduttrice tv sarda ha poi lavorato per diversi programmi tv e ha vinto anche l’Isola dei famosi oltre ad essersi piazzata al secondo posto a Miss Mondo. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e gli amori dell’ex velina.

Giorgia Palmas – Foto: Instagram

Chi è Giorgia Palmas? La biografia

Giorgia Palmas – Foto: Facebook

Giorgia Palmas è nata il 5 marzo 1982, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Cagliari. Alta 170 cm, pesa circa 50 chili, capelli castani, occhi marroni e fisico perfetto per la showgirl e conduttrice tv. Il suo sogno da bambina era quello di diventare un’astronauta. Ha svariati tatuaggi: una grossa stella sulla caviglia, il nome di sua figlia Sofia sul polso e la scritta “Ti amo ti adoro” sul piede. I suoi gruppi preferiti sono i Muse e i Guns N’ Roses. Il suo capo d’abbigliamento preferito sono i jeans strappati e a vita bassa, ma la sua vera passione sono le scarpe col tacco che colleziona. Ha un cagnolino che si chiama Polpetta.

Chi è Giorgia Palmas? La carriera

Giorgia Palmas – Foto: Instagram

La sua carriera è iniziata nel 2000 quando è arrivata seconda nel concorso di Miss Mondo 2000 a Londra, ottenendo il titolo di Miss Queen Europe 2000. L’anno seguente ha debuttato in televisione, partecipando al programma 125 milioni di caz..te, condotto da Adriano Celentano su Rai 1. Successivamente è nel cast di Buona Domenica, condotto da Maurizio Costanzo, con il ruolo di “microfonina”. Nel 2002 ha preso il posto di Elisabetta Canalis a Striscia la notizia, vincendo la prima edizione del programma Veline e divenendo, in coppia con la bionda Elena Barolo. Nel 2004/05 è valletta, assieme a Francesca Chillemi, dello show I Raccomandati, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Nel 2005 ha posato senza veli per il calendario di Max del 2006. Nella stagione televisiva 2005/2006 ha recitato anche nella serie tv Carabinieri. Nel giugno 2005 ha condotto lo speciale estivo del programma musicale CD:Live, insieme ad Alvin, su Rai 2. Nel 2011 ha partecipato e vinto l’ottava edizione del reality show di Rai 2, L’isola dei famosi.

Dopo l’Isola ha condotto il varietà Paperissima Sprint, con Vittorio Brumotti e il Gabibbo. Nello stesso anno ha interpretato sé stessa nel cinepanettone Vacanze di Natale a Cortina con Christian De Sica e Sabrina Ferilli. Ha poi condotto diversi programmi tv sportivi ed eventi, tra cui Il Processo di Biscardi.

Chi è Giorgia Palmas? La vita privata

Filippo Magnini e Giorgia Palmas – Foto: Instagram

Giorgia Palmas ha avuto in passato una storia importante con il calciatore Davide Bombardini che è il padre di sua figlia Sofia, nata il 15 luglio 2008. Dopo una storia sentimentale con Vittorio Brumotti, attualmente è fidanzata con il nuotatore Filippo Magnini. La coppia vip è in dolce attesa di una femminuccia. A dicembre 2020 Magnini e Palmas convoleranno a nozze.