Chi è Giorgia Venturini? Anni, altezza, immagini, biografia, carriera e Instagram della showgirl

Chi è Giorgia Venturini? Quanti anni ha? Quando e dov’è nata? Ha un fidanzato? Scopriamo insieme l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e il profilo Instagram della showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi.

Giorgia Venturini – Foto: Facebook

Chi è Giorgia Venturini? La biografia della showgirl

Giorgia Venturini è nata il 15 agosto del 1983, sotto il segno zodiacale del Leone, a Novafeltria, in provincia di Rimini, ma ha trascorso la sua infanzia a Pennabili. Ha frequentato il liceo linguistico, prima di trasferirsi a Firenze per iscriversi all’università dove ha poi conseguito la laurea in Igiene dentale. Si è sempre avvicinata con grande dedizione al mondo del volontariato ed è una donna particolarmente attenta alla tutela delle persone in difficoltà. Ama gli animali ed è attiva anche nella lotta al randagismo. Ha diversi tatuaggi, due dei quali sono ben visibili sul braccio sinistro: una scritta all’interno del polso e il simbolo dell’infinito sul gomito. Giorgia è molto seguita su Facebook e in particolar modo su Instagram, dove vanta 200mila followers.

Chi è Giorgia Venturini? La carriera e la vita privata della showgirl

Giorgia Venturini – Foto: Facebook

Archiviata l’idea di aprire uno studio dentistico, Giorgia ha intrapreso una carriera nel settore delle pubbliche relazioni per una casa di produzione cinematografica, per poi iniziare a lavorare nel campo della comunicazione e dei media. Giorgia è un’amica stretta dell’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, l’ex consigliera regionale della Lombardia Nicole Minetti. Dopo ha svolto il ruolo di opinionista nel talk show Matrix e voce di Radio Montecarlo. Nel dicembre 2018 è stata scelta per entrare a Saranno Isolani per poi sbarcare sull’Isola dei famosi. Da settembre 2019 è showgirl e opinionista del programma tv di Canale 5, Tiki Taka.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giorgia è stata legata sino al 2015 con un imprenditore, Marco. Negli ultimi anni il suo nome è stato associato a diversi personaggi famosi. Al momento è single.