Chi è Giorgio Alfieri? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Diventato famoso e popolare grazie al trono di Uomini e Donne e alla sua storia d’amore piuttosto travagliata con l’ex corteggiatrice Martina Luciani, Giorgio Alfieri ha partecipato a diversi programmi tv e reality show, tra cui Campioni. Oggi che lavoro fa? Ha mai preso parte a un film? Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, il lavoro, la carriera e la vita privata dell’ex calciatore del Cervia.

Giorgio Alfieri – Foto: Instagram

Chi è Giorgio Alfieri? La biografia

Giorgio Alfieri – Foto: Instagram

Giorgio Alfieri è nato a Roma l’11 Settembre 1980, sotto il segno zodiacale della Vergine. Sua madre è una casalinga. Suo padre è un broker di automobili. Giorgio ha una sorella di nome Eleonora, a cui è legatissimo. Alto 185 cm, pesa 78 chili, capelli castani e occhi marroni per Alfieri. Va pazzo per i tatuaggi. La parte superiore del corpo è piena di tattoo. In particolare, al centro del petto c’è un cuore trafitto da pugnali, da cui si ergono un serpente a sinistra e sopra un uccello al cui vertice c’è un diamante; sull’addome c’è un volto di una tigre e sul petto a sinistra un volto di una pantera. Sulle braccia ci sono un veliero, dei tribali, scritte. Sulla spalla c’è una donna nelle vesti da marinaio. Giorgio è un grande appassionato di cinema e calcio. La sua squadra del cuore è il Milan.

Chi è Giorgio Alfieri? La carriera

Giorgio Alfieri – Foto: Instagram

Giorgio Alfieri ha iniziato la sua carriera come calciatore. Ha militato nei club Torrimpietra, Cerveteri, Olimpica, Passoscuro, Ravenna e Forlì. Nel 2005 ha partecipato al format Campioni – Il sogno, reality show sulla vita privata dei calciatori. In quel periodo giocava per il Cervia. L’anno seguente ha partecipato come tronista a Uomini e Donne dove ha scelto Martina Luciani. Dalla loro storia d’amore è nata la figlia Asia. Poi ha lavorato per Chi ha incastrato Peter Pan, L’isola dei Famosi e Ciao Darwin. Nel 2018 ha ricoperto il ruolo di tentatore della prima edizione di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura.

Chi è Giorgio Alfieri? La vita privata

Giorgio Alfieri e Silvia Corrias innamorati e felici – Foto: Instagram

Ai tempi di Uomini e Donne si è innamorato di Martina Luciani, dalla quale ha avuto la primogenita Asia. La loro storia d’amore piuttosto altalenante si è conclusa nel 2015. L’anno seguente ha avuto una liaison con Federica che si è interrotta nel 2018. A settembre 2019 ha avuto una breve relazione con Greta, salvo poi tornare di nuovo single. Prima dell’estate 2010 ha ufficializzato la sua love story con Silvia Corrias, ex moglie dell’ex tronista Lucas Peracchi.