Chi è Giorgio Di Bonaventura? Biografia, vita privata e lavoro del corteggiatore di Uomini e Donne alla corte di Sophie Codegoni.

Giorgio Di Bonaventura- foto instagram.com

Chi è Giorgio Di Bonaventura? Biografia e lavoro

Giorgio Di Bonaventura è nato il 28 agosto del 1197 a Teramo e lì è cresciuto mostrando il suo amore per lo sport fin dai primi anni.

La passione per il basket spinge Giorgio a lasciare Teramo per diventare un campione: entra nella squadra di basket di Moncalieri e vince lo Scudetto Under 20.

Dopo questa esperienza, il giovane sportivo è entrato nella rosa del Roseto per giocare in serie A2 e subito dopo è stato convocato nella Nazionale Italiana Under 23 di basket.

Giorgio Di Bonaventura ha proseguito gli studi iscrivendosi alla facoltà di Scienze della Comunicazione, dove si laurea a novembre 2020 discutendo la tesi La collina di Spoon River e il regista poetico musicale De André.

È un ragazzo curioso e instancabile e così, oltre al basket e agli studi, Giorgio lavora come responsabile commerciale in un’azienda con sedi in Italia e Cina.

Giorgio Di Bonaventura: Vita privata

Giorgio Di Bonaventura- foto instagram.com

Non si sa molto della vita privata di Giorgio Di Bonaventura, nonostante il ragazzo sia diventato un volto noto grazie a Uomini e Donne.

Da quello che si può capire dai social, Giorgio ha postato molto foto con ragazze bellissime, anche se l’unica presenza costante è sua nonna.

Giorgio Di Bonaventura a Uomini e Donne

Giorgio Di Bonaventura a Uomini e Donne- foto instagram.com

Giorgio Di Bonaventura arriva a Uomini e Donne 2020-2021 grazie allo zampino di un suo amico grande appassionato del programma, Federico Zampini.

Dopo qualche chiamata, quindi, Giorgio arriva in studio e inizia a corteggiare la tronista in carica Sophie Codegoni.

A Roseto.com ha rivelato: “È una realtà tanto rischiosa quanto divertente: un’arma a doppio taglio, dove l’unica cosa che hai è la tua personalità. Io so soltanto che devo essere me stesso, dall’inizio alla fine. E, soprattutto, pronto a ogni critica da parte di chiunque. Sono entrato con il sorriso in faccia e la consapevolezza che ogni mia scelta, compresa questa, l’ho fatta con cognizione di causa e serenità, perché sentivo di farla”.

La tronista lo nota e i due iniziano a costruire un rapporto fatto di complicità, feeling e attrazione, nonostante i molti alti e bassi.

Giorgio Di Bonaventura continua a corteggiare Sophie nelle ultime battute finali del trono della ragazza, dividendo le sue attenzioni con il rivale Matteo Ranieri.

Giorgio Di Bonaventura: Instagram

Giorgio Di Bonaventura- foto instagram.com

Giorgio Di Bonaventura è molto attivo sui social e il suo profilo Instagram continua a collezionare followers, anche grazie la partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate dai followers spiccano quelle che lo vedono impegnato negli allenamenti, quelle con i suoi affetti e quelle che immortalano i suoi tatuaggi.