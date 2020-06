Chi è Giovanni Longobardi? Biografia, lavoro e vita privata del cavaliere del trono over di Uomini e Donne concentrato nella conoscenza di Veronica Ursida.

Chi è Giovanni Longobardi? Biografia e vita privata

Giovanni Longobardi è nato il 9 luglio 1982 a Castellammare di Stabia (Napoli) e lì ha mosso i primi passi per diventare calciatore.

Nel comune napoletano, Giovanni è cresciuto con suo fratello e sua sorella minore alla quale è molto legato tutt’oggi. La loro vita è stata travolta dalla perdita prematura del padre.

Non sappiamo molto della vita privata di Giovanni Longobardi, fatta eccezione che è stato sposato per un solo anno dopo 4 anni di fidanzamento.

Il cavaliere del trono over sarebbe single da qualche anno, considerando la sua partecipazione all’edizione di Temptation Island del 2018.

Giovanni Longobardi: Lavoro

Giovanni Longobardi ha inseguito il suo sogno di diventare calciatore, giocando per diverse squadre: Scafatese, Juve Stabia, FC Bologna e Pavia.

Il calcio non è l’unica occupazione del cavaliere napoletano. Sembra che nel frattempo si dedichi ad altre attività, lavorando come operaio meccanico.

Giovanni Longobardi a Temptation Island

Giovanni Longobardi non è un volto nuovo ai fan dei programmi di Maria De Filippi, visto che ha partecipato a Temptation Island.

Nel villaggio delle fidanzate, Giovanni si è avvicinato a Ida Platano e quindi ha messo a dura prova la relazione della donna con Riccardo Guarnieri (coppia targata Uomini e Donne).

Giovanni Longobardi a Uomini e Donne

Giovanni Longobardi entra a far parte del parterre maschile di Uomini e Donne Over e inizia a conoscere prima Roberta Di Padua e dopo Veronica Ursida.

Dopo la chiusura della frequentazione, Roberta ha definito il cavaliere come un uomo semplice ed educato, ribadendo la sua diffidenza nella coppia Giovanni e Veronica.

Secondo la dama, infatti, l’ex conoscenza di Armando Incarnato non sarebbe né interessata né attratta dal bel napoletano.

Le supposizioni di Roberta hanno iniziato a prendere corpo dopo che Veronica ha dichiarato di non essere pronta a uscire dal programma, considerando che il lockdown ha frenato la loro conoscenza.

Le due dame si sono scontrate parecchio in studio e anche Armando Incarnato ha detto la sua sulla wedding planner del trono over.

Dal canto suo, invece, Giovanni ha sempre difeso il suo interesse per la dama e non ha dato seguito alle insinuazioni di Armando.

Nonostante i dubbi e le polemiche, però, Veronica e Giovanni continuano a conoscersi in esclusiva, aspettando di capire i loro sentimenti.

Giovanni Longobardi: Instagram

Giovanni Longobardi è molto attivo sui social e il suo profilo Instagram continua a collezionare numerosi followers.

Tra le foto più apprezzate spiccano quelle che mettono in mostra i tatuaggi (es. tigre sulla coscia destra e braccio sinistro tatuato), quelle in palestra e quelle che lo mostrano in compagnia di amici e famiglia.