Chi è Giovanni Masiero? Età, altezza, peso, GF, Francesca Rocco, figlia e Instagram Stories

Chi è Giovanni Masiero? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Diventato famoso e popolare per aver partecipato al longevo e chiacchierato reality show di Canale 5, il Grande Fratello, Giovanni è oggi un affermato modello e web influencer. La sua favola d’amore con l’ex gieffina Francesca Rocco procede a gonfie vele. Ma quando si è unito in matrimonio con Chicca Rocco? Come si chiama la loro figlia? Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata.

Chi è Giovanni Masiero? La biografia

Giovanni Masiero è nato a Verona, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, il 24 maggio del 1985. È alto 187 centimetri, pesa 80 chili, fisico perfetto, sorriso contagioso, occhi marroni e capelli castani per il bellissimo modello. I suoi genitori hanno divorziato quando lui era piccolo ed è quindi cresciuto con la madre e i due fratelli, anche se la sua figura di riferimento è sempre stato il nonno paterno, Giovanni, da cui prende il nome. Masiero ha un tatuaggio sulla parte bassa del petto e sulla caviglia sinistra. Non ha una pagina Facebook ufficiale, mentre, il suo profilo Instagram vanta oltre 200mila follower.

Chi è Giovanni Masiero? La carriera

Prima di debuttare come concorrente del Grande Fratello 2014, Giovanni ha lavorato come barista, cameriere e commesso in un negozio di abbigliamento. Inoltre ha preso parte a diversi videoclip musicali, come Mille passi, Estranei a partire da ieri, Salvami, Forse, I can’t live without e Vali. Dopo il GF, Giovanni ha partecipato ad alcune pubblicità, tra cui quella della Mercedes Benz e della Yamamay insieme con Chicca.

Chi è Giovanni Masiero? La vita privata

Giovanni Masiero ha conosciuto Francesca Rocco nella Casa del Grande Fratello 14. Tra loro è stato subito colpo di fulmine. I due modelli ed ex gieffini Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono convolati a nozze nell’aprile del 2016. Nel 2017 è nata Ginevra, la loro prima figlia. Dopo un periodo di crisi ad inizio 2018, è tornato il sereno nella coppia vip del jet set italiano.