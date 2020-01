Chi è Giulia Salemi? Età, altezza, peso, biografia, Miss Italia e Marracash

Chi è Giulia Salemi? Quanti anni ha? Dove e quando è nata? Ha un secondo nome? Diventata popolare e nota al grande pubblico per aver sfilato in abito succinto e super sexy al Festival del cinema di Venezia nel 2016, Giulia ha poi partecipato come concorrente a diversi reality show e ha lavorato come showgirl per diversi programmi. Ora conosciamola meglio scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e vita privata della soubrette e modella.

Giulia Salemi – Foto: Facebook

Chi è Giulia Salemi? La biografia

Giulia Salemi – Foto: Facebook

Giulia Salemi è nata a Piacenza l’1 aprile 1993, sotto il segno dell’Ariete. Figlia di papà italiano e mamma iraniana, Giulia è alta 173 cm. e pesa 62 chili. Il padre di Giulia è un poliziotto e si è separato da Fariba Tehrani, la madre della showgirl, quando lei aveva 16 anni. È cresciuta nella sua città natale. Da piccola amava indossare guanti lunghi e tacchi, e cantava. Ha conseguito la maturità scientifica e ha poi abbandonato gli studi universitari in Economia per entrare nel mondo dello spettacolo. Ha in mano il telefono 24 ore su 24. La sua squadra del cuore è il Milan, tanto che lo ha dimostrato intervenendo come inviata a Quelli che il calcio e ospite a Tiki Taka. Molto amata e seguita sui social, in particolar modo su Instagram dove vanta un milione di follower, mentre, alla sua pagina ufficiale Facebook risultano essere quasi 80mila fan.

Chi è Giulia Salemi? La carriera

Giulia Salemi – Foto: Instagram

Giulia ha iniziato la sua carriera come modella. Si è classificata al terzo posto al concorso nazionale di bellezza femminile più importante e prestigioso del nostro Paese, Miss Italia, nel 2014, conquistando le fasce di Miss Sport Lotto Emilia Romagna e Miss Tv Sorrisi e Canzoni. Successivamente è entrata a far parte del mondo dello spettacolo, sbarcando a Quelli che il calcio, Leyton Orient, Sbandati e a Pechino Express, dove, assieme alla madre Fariba, ha formato la coppia delle Persiane. Nel 2018 ha raggiunto la massima popolarità, partecipando alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Nel 2020, Giulia è stata scelta assieme a Tommaso Zorzi per la conduzione di Play Talk, un nuovo format targato Mediaset, in onda dal 14 Gennaio.

Chi è Giulia Salemi? La vita privata

Giulia Salemi e Francesco Monte – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giulia ha avuto una breve relazione d’amore con Abraham Garcia del reality Super Shore ed ex fidanzato di Elettra Lamborghini. Nel 2016 ha avuto un flirt con il rapper Marracash. Nel 2018 ha conosciuto e si è innamorata del modello ed ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Francesco Monte, nella Casa del Grande Fratello Vip. La loro liaison è però poi giunta al capolinea. Oggi è in love con Luigi, giovane che, secondo quanto riportato dal settimanale Spy, sarebbe originario di Napoli e figlio di un petroliere.