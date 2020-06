Chi è Giulio Berruti? Anni, altezza, fisico, biografia, attore, foto, fidanzata e Instagram

Chi è Giulio Berruti? Quando e dove è nato? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quanto pesa? Chi è la sua fidanzata? Diventato famoso e popolare per aver recitato in numerosi film e serie TV di grande successo, Giulio Berruti è uno degli attori più sexy e belli del jet set italiano. Molto amato e seguito su Instagram e Facebook, l’attore finisce spesso al centro del gossip per la sua vita privata. Ora conosciamolo meglio, scoprendo insieme l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e gli amori dell’attore.

Giulio Berruti – Foto: Instagram

Chi è Giulio Berruti? La biografia

Giulio Berruti – Foto: Facebook

Giulio Berruti ha un secondo nome, Maria, ed è nato il 27 settembre 1984, sotto il segno zodiacale della Bilancia, a Roma. I suoi genitori sono il chirurgo oculista Giuseppe Berruti e l’avvocata Francesca Romana Reggiani. Ha un fratello chiamato Gianluca, che è tenente colonnello della Guardia di Finanza. Alto 190 cm, pesa 75 chili, fisico perfetto, capelli castani e occhi azzurri per Berruti. Dopo aver conseguito la maturità scientifica e il diploma professionale di odontotecnico, si è iscritto all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Nel 2010 ha conseguito la laurea in Odontoiatria e protesi dentaria. Successivamente ha intrapreso la specializzazione in Ortodonzia che ha conseguito nel 2015. Berruti è appassionato di arti marziali, tra cui jujitsu e boxe thailandese, ma pratica anche Krav Maga.

Chi è Giulio Berruti? La carriera

Giulio Berruti – Foto: Facebook

Giulio non è solo attore, ma anche influencer, modello, personaggio dello spettacolo e scrittore. Ha infatti scritto un libro con Mondadori, intitolato Nutshell. Una delle sue prime apparizioni cinematografiche è nella produzione statunitense della famosa fiction Lizzie McGuire. Ha interpretato il ruolo di Roberto nel film Melissa P. (2005), regia di Luca Guadagnino. In seguito ha recitato un cameo nel film Scrivilo sui muri, con Primo Reggiani e Cristiana Capotondi. Nel 2006 ha interpretato il ruolo di Thomas nella miniserie tv La freccia nera. Tuttavia la notorietà e il successo sono arrivati nel 2007 grazie alla serie La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa, regia di Stefano Alleva, su Canale 5, dove ha interpretato il ruolo del protagonista, il marchese Andrea Van Necker. Nel 2014 ha partecipato come concorrente a Ballando con le Stelle. Nel 2016 è uno dei protagonisti sia nella serie Matrimoni e altre follie nel ruolo dell’affascinante cuoco Rocco Borgia e sia in Squadra antimafia – Il ritorno del boss dove ha interpretato il ruolo di Carlo Nigro, il nuovo vice-questore della Duomo. Due anni dopo, nel 2018, Berruti ha vinto il talent show Dance Dance Dance insieme all’attrice Cristina Marino. Nel 2019 ha recitato nel film “Gabriel’s Inferno”, adattamento cinematografico tratto dal primo libro della trilogia omonima scritta da Sylvain Reynard.

Chi è Giulio Berruti? La vita privata

Giulio Berruti – Foto: Facebook

L’attore Giulio Berruti ha avuto love story importanti con Francesca Kirchmair e Anna Safroncik. Dal 2019 si è diffuso il rumor sulla sua nuova e presunta fidanzata, l’ex ministra nel governo Renzi e Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel Governo Gentiloni Maria Elena Boschi.