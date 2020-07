Chi è Grecia Colmenares? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanti figli ha? Considerata una delle maggiori interpreti delle telenovelas degli anni ’80 e ’90, tanto da essere chiamata la regina delle telenovelas, Grecia Colmenares è una delle attrici televisive venezuelane più apprezzate e amate al mondo. La star delle telenovelas è molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e gli amori della famosa e popolare attrice.

Chi è Grecia Colmenares? La biografia

Grecia Colmenares è nata il 7 dicembre 1962, sotto il segno zodiacale del Sagittario, a Valencia in Venezuela ed è la figlia di Grecia Mieussens, di origini francesi, e di Lisandro Ernesto Colmenares. Ha quattro fratelli e una sorellastra. Sin da piccola ha mostrato un interesse molto spiccato per la recitazione e il mondo dello spettacolo. Alta 170 cm, pesa 57 chili, capelli biondi e occhi castani per la diva delle telenovelas.

Chi è Grecia Colmenares? La carriera

Nel 1976, a soli 13 anni, durante un casting organizzato dalla rete tv RCTV, ha incontrato un produttore che l’ha voluta per una comparsa nella telenovela Angelica con Mayra Alejandra. Da quel momento ha avuto inizio la sua carriera di attrice. Dopo semplici comparse, piccole parti e ruoli minori tra il 1976 e il 1980, nel 1981 è arrivata la sua prima grande occasione, ovvero quella di interpretare il suo primo ruolo da protagonista assoluta in una telenovela: Rosalinda con Carlos Olivier. In seguito ha realizzato nel 1983, Giorni grevi (Dias de infamia) e Azucena, entrambe al fianco di Javier Vidal, trasmesse con successo anche nel nostro paese. Il successo è arrivato nel 1985, interpretando la protagonista della telenovela Topazio.

Un successo nazionale e internazionale davvero pazzesco per Grecia. Ha poi recitato in diverse telenovelas in Argentina fino al 2000 quando ha realizzato la sua ultima telenovela, Vidas Prestadas, l’unica inedita in Italia, co-produzione tra Perù e Venezuela. Nel 2019 ha partecipato al reality show di Canale 5, L’isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi.

Chi è Grecia Colmenares? La vita privata

Grecia è una donna molto forte, dinamica e simpatica. Ha rischiato di morire per ben due volte: la prima volta su un set, quando si è trovata alla guida pur non avendo la patente e la seconda a Sestirerre, rischiando di cadere in un burrone. Si è sposata in prime nozze col collega Henry Zakka. Il matrimonio è naufragato molto presto, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti e hanno anche lavorato spesso insieme. Il 4 settembre 1992 Grecia ha dato alla luce il suo unico figlio, Gianfranco (aveva più volte dichiarato che se fosse nata una femmina l’avrebbe chiamata Italia, per ripagare l’incredibile affetto che il pubblico italiano le ha tributato), nato dal suo secondo matrimonio con l’uomo d’affari Marcelo Pelegri. Ma anche in questo caso il matrimonio è naufragato. Nel 2017 ha un colpo di fulmine per Chando Erik Luna, attore spagnolo di 26 anni più giovane di lei, iniziando una’intensa relazione a distanza che è terminata nel 2019. Oggi è felicemente single.