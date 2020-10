Chi è Guenda Goria? Età, altezza, fidanzato Stefano Rotondo, attrice, film e Grande Fratello

Chi è Guenda Goria? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Guenda Goria è figlia d’arte: sua madre è la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e suo madre è il giornalista sportivo Amedeo Goria. Guenda è attrice e pianista. A settembre 2020 è entrata come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata di Guenda Goria.

Chi è Guenda Goria? La biografia

Guenda Goria è nata il 4 dicembre 1988, sotto il segno zodiacale del Sagittario, a Roma. Alta 173 cm, capelli biondi, occhi chiari e fisico magro per la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Cresciuta con il fratello Gianamedeo e la tata Ornella, ha sofferto molto a causa dei genitori molto assenti e per la loro successiva separazione. Tra le sue più grandi passioni, che poi è diventato anche un lavoro, spicca il pianoforte. Parla quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e portoghese. Ha studiato recitazione diplomandosi al The Actor’s Academy di Milano, ha studiato danza per dieci anni ed è diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. Ha conseguito la laurea in Filosofia ed Estetica all’Università degli Studi di Milano.

Chi è Guenda Goria? La carriera

Nel 2014 ha debuttato come attrice in Anita B, nel ruolo di una pianista. Nel 2015 ha recitato nel film ad episodi Il racconto dei racconti di Matteo Garrone. Ha interpretato Violetta Sforza ne Il paradiso delle signore. Inoltre ha condotto Sun Splash Festival sul canale All Music e ha recitato nella fiction Crimini. Ha preso parte a numerosi programmi: I Raccomandati e L’Isola dei Famosi. Successivamente ha recitato in Così Fan Tutte, Un passo dal cielo e in Con il sole negli occhi. A settembre 2020 è entrata come concorrente nella Casa più spiata e famosa d’Italia, il GF Vip 5.

Chi è Guenda Goria? La vita privata

Guenda Goria ha un profilo privato su Facebook e un profilo su Instagram. Guenda è stata fidanzata per ben 14 anni con l’imprenditore Stefano Rotondo. Oggi è felicemente single.