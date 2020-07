Chi è Ida Platano? Biografia, lavoro, vita privata e curiosità della dama del trono over di Uomini e Donne

Chi è Ida Platano? Biografia, lavoro e vita privata della dama del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato pubblico e opinionisti.

Ida Platano- foto instagram.com

Chi è Ida Platano? Biografia e vita privata

Ida Platano nasce sotto il segno zodiacale dell’Ariete in Sicilia nel 1982, ma si è trasferita a Brescia per inseguire il suo sogno d’amore e trovare un’indipendenza economica.

La famiglia della siciliana ha osteggiato un’unione di fatto e ha spinto la ragazza a sposare il suo amore di gioventù. Il matrimonio dura 10 anni.

Ida Platano e l’ex marito si lasciano e dopo qualche tempo la donna inizia a frequentare un uomo e resta incinta: lei decide di portare avanti la gravidanza pur sapendo di non avere l’appoggio del padre.

Ida Platano: Lavoro

Ida Platano e Gemma Galgani- foto instagram.com

Ida Platano è titolare del salone di parrucchiera Maison Glamor a Bagnolo di Mello e lavora come hair stylist per uomo e donna.

La sua partecipazione a Uomini e Donne le ha regalato una grande popolarità che le permette di lavorare anche come influencer per molti brand di moda e case cosmetiche.

Ida Platano a Uomini e Donne

Ida Platano e Riccardo Guarnieri- foto instagram.com

A Ida Platano arriva a Uomini e Donne per mettersi in gioco e trovare l’Amore e subito conquista l’attenzione dei cavalieri e del pubblico.

La bella dama siciliana inizia a conoscere Angelo e Sossio Aruta, ma con entrambi vive soltanto brevi flirt. Le cose cambiano quando conosce Riccardo Guarnieri.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si innamorano e decidono di uscire da Uomini e Donne per viversi come coppia al di fuori dello studio, ma la loro storia è destinata a vivere alti e bassi.

Riccardo abita a Taranto mentre Ida vive a Brescia e l’uomo non sembra pronto a stravolgere la propria vita. Inoltre lei non riceve quelle conferme che le permetterebbero di andare avanti.

Ida Platano e Riccardo decidono di partecipare a Temptaion Island per mettere alla prova la loro relazione: lui inizia a conoscere le tentatrici mentre lei soffre nel guardarlo interagire con altre donne, salvo poi decidere di avvicinarsi al single Davide per suscitare la reazione di lui.

Il tarantino chiede un falò di confronto anticipato e i due discutono animatamente, ma decidono di tornare a casa insieme per provare a risolvere i loro problemi di coppia.

Dopo qualche tempo, però, i due tornano nel people show di Maria De Filippi proclamandosi in crisi in quanto Riccardo era rimasto in contatto con la tentatrice Stephanie.

La coppia si riavvicina, salvo poi “scoppiare” di nuovo. I due tornano nel parterre di Uomini e Donne e Riccardo e Ida iniziano a frequentare altre persone: lui Roberta Di Padua mentre lei Armando Incarnato.

Dopo vari tira e molla, ripensamenti e chiarimenti, però, Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ammette di essere innamorato di Ida e le chiede di fidanzarsi. I due escono insieme dal programma.

Ida e Riccardo vivono la loro relazione progettando una vita insieme e un matrimonio (che è stato rimandato a seguito dell’emergenza da COVID-19).

Purtroppo, però, i due hanno confermato la rottura dopo settimane di rumor e pettegolezzi.

Ida Platano: Facebook e Instagram

Ida Platano- foto instagram.com

Ida Platano è molto attiva sui social e in particolare il suo profilo Instagram continua a collezionare numerosi followers.

Tra le foto più apprezzate della dama del trono over ci sono quelle che la vedono impegnata a lavoro e quelle che la ritraggono nella sua vita di tutti i giorni.