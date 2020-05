Chi è Ignazio Moser? Altezza, età, peso, padre, news, Grande Fratello e Cecilia Rodriguez

Chi è Ignazio Moser? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Come si chiama suo padre? E sua madre? Figlio d’arte, l’ex ciclista Ignazio Moser ha raggiunto la popolarità in qualità di concorrente del famoso reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 2. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, le ultime news, la biografia, la carriera e la vita privata dell’ex gieffino.

Ignazio Moser – Foto: Facebook

Chi è Ignazio Moser? La biografia

Francesco Moser – Foto: Instagram

Ignazio Moser è nato il 14 luglio 1992, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Trento. È figlio di Francesco Moser, nipote di Diego, Aldo ed Enzo e cugino di Moreno, tutti ciclisti professionisti. Alto 191 cm, pesa 85 chili, fisico perfetto, capelli castani e occhi marroni per Ignazio. Fin da piccolo ha seguito le orme del padre, e nelle categorie Allievi e Juniores ha gareggiato con l’US Montecorona di Giovo. Il suo piatto preferito è polenta e spezzatino. È appassionato di vino. Va pazzo per i tattoo. Ha diversi tatuaggi, tra cui una croce sul petto, la scritta Enecus sul braccio e un disegno molto articolato sulla spalla. Ignazio è molto seguito sui social, in particolar modo su Instagram.

Chi è Ignazio Moser? La carriera

Ignazio Moser – Foto: Instagram

Il 25 agosto 2010 ha vinto il titolo italiano nell’inseguimento individuale juniores ai campionati italiani di ciclismo a Mori battendo in finale Paolo Simion. Nel 2013 è passato alla BMC Development, squadra Under-23 affiliata al team World Tour statunitense BMC Racing Team. In stagione ha vinto la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre ai Campionati europei su pista in Lituania. Il 25 agosto 2013 ha ottenuto la prima vittoria internazionale su strada, in Giappone, alla Shimano Suzuka Road Race sul circuito di Suzuka. Nel 2011 ha debuttato tra i Dilettanti Elite/Under-23 con il team bresciano Lucchini-Maniva Ski, e nel 2012 è passato alla trevigiana Trevigiani-Dynamon-Bottoli. In due anni ha vinto due corse del calendario nazionale, la Piccola Coppa Agostoni e il Gran Premio Polverini Arredamenti. Nel 2014 ha vinto il Memorial Lorenzo Mola a Botticino e la sesta tappa del Tour de la Guadeloupe, gara valida per il calendario UCI America Tour. Nonostante i risultati e a causa di un infortunio, a fine anno si è ritirato per dedicarsi all’azienda vitivinicola di famiglia fondata dal padre fra Trento, Gardolo di Mezzo e Palù di Giovo. Si è poi appassionato ad un’innovativa disciplina relativa al mondo del ciclismo, lo scatto fisso. Ha poi scelto di entrare a far parte del mondo della moda, come testimonial di brand, e dello spettacolo. Ha raggiunto la fama grazie alla sua partecipazione come concorrente al GF Vip 2017.

Chi è Ignazio Moser? La vita privata

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ignazio ha avuto diverse love story. Il padre ha dichiarato che è un playboy nato. Tra le sue presunte ex, spiccano la modella Tanja Dexters, ex miss Belgio, e la corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum. Nel 2017 ha conosciuto e si è innamorato della sorella di Belen e Jeremias Rodriguez, Cecilia. La love story di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede a gonfie vele.