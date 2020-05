Chi è Ilaria Galassi? Anni, altezza, oggi, figli, Non è la Rai, Facebook e Instagram

Chi è Ilaria Galassi? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Scopriamo insieme la biografia, la carriera e la vita privata di Ilaria. Diventata famosa e popolare grazie al ruolo di showgirl al programma tv Non è la Rai, Ilaria non ha avuto grosse offerte e opportunità lavorative in tv anche per via di alcuni problemi di salute. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata di Ilaria Galassi.

Ilaria Galassi – Foto: Instagram

Chi è Ilaria Galassi? La biografia

Ilaria Galassi è nata il 10 luglio 1976, sotto il segno zodiacale del Cancro, ad Avezzano. Alta 170 cm, pesa 58 chili, fisico perfetto e sguardo dolce. Ha conseguito il diploma di maturità durante il periodo di Non è la Rai.

Chi è Ilaria Galassi? La carriera

Ilaria Galassi ai tempi di Non è la Rai – Foto: Instagram

Ilaria Galassi ha debuttato nel mondo della tv da adolescente nel 1990 come ragazza pon pon a Domenica In, ma il vero successo è arrivato dal 1991 al 1995 con la partecipazione come showgirl a Non è la Rai.

Poi è stata scelta come protagonista di fotoromanzi, telepromozioni e spot pubblicitari. Nel 1996 è stata scelta come velina bionda per Striscia la Notizia, ma a causa di un incidente alla gamba è stata sostituita da Marina Graziani. Nel 1998 è stata la valletta a Doppio lustro ed Ok, il prezzo è giusto! Poi ha lavorato come prima ballerina a Zelig – Facciamo cabaret e ha partecipati al programma Aldo, Giovanni e Giacomo Show. Nel 2002 ha svolto il ruolo di microfonina di Buona Domenica. Nel 2003 ha condotto In viaggio con Sissi. Nel 2006 ha preso parte al programma tv di Rai 2, Libero. Poi ha lasciato il mondo della tv per dedicarsi al mondo dell’estetica e dell’acconciatura.

Chi è Ilaria Galassi? La vita privata

Ilaria Galassi con il figlio – Foto: Instagram

Nel 2000 è balzata agli onori della cronaca per un suo flirt giovanile con il compianto attore ed ex gieffino campano Pietro Taricone e per un aneurisma cerebrale che l’ha colpita alla vigilia di Natale e che le ha provocato un ricovero immediato in ospedale e un’urgente operazione chirurgica, da cui riuscirà a salvarsi e a iniziare un recupero psicomotorio che la porterà alla guarigione completa. Ilaria è ricorsa alla chirurgia estetica per rifarsi il décolleté e le labbra. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Ilaria è diventata mamma di Rocco nel 2004, nato da una precedente relazione d’amore. Nel 2015 è diventata mamma bis di Riccardo, nato dalla sua attuale liaison con l’hairstylist Daniele Brunone. Inoltre Ilaria ha alcune fanpage su Facebook e un profilo Instagram.