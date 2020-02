Chi è Ilona Staller alias Cicciolina? Età, altezza, canzoni, figlio e pensione dell’ex politica

Chi è Ilona Staller alias Cicciolina? L’ex diva a luci rosse è balzata agli onori della cronaca politica negli ultimi anni per la sua difficile, ardua, impopolare e chiacchieratissima battaglia contro il taglio dei vitalizi ai parlamentari. La sua pensione è stata infatti decurtata: da oltre tremila euro ora percepisce mille euro. Ma quanti anni ha? Dov’è nata? Che cosa fa oggi l’ex deputata del Partito Radicale? Conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la vita privata e la carriera.

Ilona Staller – Foto: Facebook

Chi è Ilona Staller alias Cicciolina?La biografia

Ilona Staller con la sorella Valeria e il figlio Ludwig Maximillian Koons – Foto: Facebook

Ilona Staller è conosciuta al grande pubblico con lo pseudonimo Cicciolina. In realtà il suo vero nome è Elena Anna Staller. Qual è la sua data di nascita? Ilona è nata a Budapest in Ungheria il 26 novembre del 1951, sotto il segno del Sagittario. I suoi genitori erano rispettivamente un funzionario del ministero dell’Interno ungherese e un’ostetrica. Alta 1,68 m, capelli biondi, occhi azzurri e fisico statuario per l’ex attrice a luci rosse. Le sue misure sono: 80-56-80.

Chi è Ilona Staller alias Cicciolina? La carriera

Ilona Staller ha iniziato la sua carriera come modella in tenera età. A 13 anni ha vinto il titolo di Miss Ungheria e ha iniziato a lavorare nell’agenzia di modelle ungheresi MTI. Poi ha lavorato come cameriera in un hotel sul Danubio e proprio in quel periodo della sua vita è stata contattata dai servizi segreti ungheresi per divenire una sorta di spia ai danni di uomini d’affari stranieri.

Nel 1973 ha incontrato e conosciuto il compianto regista del cinema adult italiano. Riccardo Schicchi. Insieme a lui ha condotto un programma radiofonico intitolato Voulez-vous coucher avec moi? (“Vuole venire a letto con me?”) sull’emittente privata di Roma Radio Luna, un programma radiofonico dall’erotismo spinto ed esplicito che andava in onda di notte dove Ilona ha interagito con gli ascoltatori e le ascoltatrici, chiamandoli “Cicciolini” e “Ciccioline”. Da qui è nato il soprannome “Cicciolina”.

Nel 1970 ha debuttato al cinema con lo pseudonimo Elena Mercury. A partire dal film La liceale, diretta da Michele Massimo Tarantini, è accreditata come Ilona Staller. Poi ha girato diversi film di successo, tra cui La supplente di Guido Leoni e in due film d’autore, diretti da Alberto Lattuada e Miklós Jancsó.

Nel 1979 ha debuttato come showgirl in tv, prendendo parte al varietà di Enzo Trapani C’era due volte, al fianco di Daniele Piombi sui Rai 2.

Nel 1983 ha esordito nel mondo dei film per adulti con la pellicola La conchiglia dei desideri, diretto da Schicchi. Ha girato diversi film a luci rosse. Poi ha fondato insieme a Schicchi l’agenzia Diva Futura, che ha scoperto tante star delle pellicole per adulti tra cui Moana Pozzi, Ramba e Barbarella.

Si è dedicata anche alla musica, incidendo diverse canzoni: Muscolo rosso, brano che in Italia non è stato pubblicato, Labbra, Buone vacanze, I was made for dancing, Pane, marmellata e me.

Nel 1987 è stata eletta deputata nelle file del Partito Radicale del compianto Marco Pannella. Ha poi fondato diversi partiti e si è candidata diverse volte per cariche differenti, senza però ottenere grande successo. Oggi ama dipingere e dedicarsi ai suoi numerosi gatti, ma non disdegna il mondo della tv e della radio.

Chi è Ilona Staller alias Cicciolina? La vita privata

Ilona Staller – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ilona si è sposata giovanissima con un cliente italiano dell’hotel di Budapest dove lavorava, ottenendo così la cittadinanza italiana. Cicciolina è stata legata per due anni e mezzo allo scultore Jeff Koons. Dalla loro storia d’amore è nato il figlio Ludwig Koons il 29 ottobre 1992. Tra i due ex innamorati c’è stata una dura battaglia legale, ma alla fine l’ex diva a luci rosse ha ottenuto l’affidamento del figlio. Ha raccontato di aver avuto circa 2mila uomini!