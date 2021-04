Chi è Isabella Ricci? Biografia, età, vita privata, lavoro e Instagram della dama del trono over di Uomini e Donne che ha affascinato il parterre maschile per raffinatezza ed eleganza.

Chi è Isabella Ricci? Biografia, età e vita privata

Isabella Ricci è nata a Roma nel 1959 e lì ha vissuto i primi anni della sua vita, salvo poi trasferirsi a Ravenna (dove vive attualmente).

Ha portato avanti la propria passione per le lettere antiche e moderne e si è laureata in Filosofia a La Sapienza. Successivamente si è specializzaa in Archivistica e Bibliotecaria.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, sappiamo soltanto che è stata spostata ma non ha avuto figli dalla precedente relazione.

Isabella Ricci: Lavoro

Isabella Ricci ha fondato insieme ad altri soci la Pet Village, un’azienda che si occupa di rifornire i negozi specializzati in cura degli animali da compagnia.

È una donna di successo che co-gestisce un’azienda del pet caring che vanta moltissimi clienti e altrettanti uffici su tutto il territorio nazionale.

L’azienda della dama del trono over ha creato alcuni dei marchi più prestigiosi del settore, come per esempio Inodorina (sponsorizzata dalla influencer Paola Turani durante una dieta a Bologna nel 2018).

In realtà Pet Village non è la prima esperienza di Isabella con gli animali: è stata responsabile per il settore allevatori della Hill’s Pen Nutrition e allevatrice di boxer riconosciuta dall’Anci.

Isabella Ricci a Uomini e Donne

Isabella Ricci entra nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne nel 2021, incuriosendo per il suo fascino e la sua eleganza.

La dama ha iniziato a conoscere meglio Biagio Di Maro, ex interesse della veterana Gemma Galgani e Sabina Ricci.

In studio ha parlato di Biagio come un uomo di altri tempi che sa corteggiare una donna, ma comunque ha deciso di uscire anche con Riccardo.

Da quando Riccardo ha iniziato a uscire con Gemma e altre dame molto più giovani, però, Isabella ha fatto un passo indietro e si è data una chance con Giancarlo.

Isabella Ricci: Instagram

Isabella Ricci non sembra avere un profilo Instagram, ma continua a collezionare il consenso di chi l’ha trovata estremamente elegante.