Chi è Ivan Gonzalez? Età, altezza, biografia, mamma, GF Vip, Uomini e Donne, Instagram

Chi è Ivan Gonzalez? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Diventato famoso e popolare in Italia come tentatore di Valeria Marini a Temptation Island Vip e tronista del trono classico di Uomini e Donne, Ivan è un personaggio molto noto in patria. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo la biografia, l’età, l’altezza, il peso, la carriera e la vita privata del modello e web influencer spagnolo che è molto seguito sul social network Instagram.

Chi è Ivan Gonzalez? La biografia

Ivan Gonzalez è nato il 17 gennaio 1992, sotto il segno zodiacale del Capricorno a Jerez de la Frontera in Spagna. I suoi genitori si sono separati quando lui era ancora bambino ed è legatissimo alla sua mamma. Lui in realtà ha scoperto sua madre soltanto all’età di 14 anni, poiché pensava che fosse sua sorella. Al tempo stesso credeva che i nonni fossero i suoi genitori.

“La mia famiglia è un po’ strana – ha confidato Ivan a Barbara Alberti durante la sua permanenza nella Casa del GF Vip 4 -. Io sono vissuto sempre con mia nonna. Mia madre quando mi ha avuto era piccolissima. Aveva 15 anni. Adesso ha 45 anni. Quando cammino per la strada con lei, mi fanno le foto i paparazzi e dicono che è la mia fidanzata. Mi ha cresciuto mia nonna, mentre mia madre per me è stata sempre una sorella. Andando avanti, però, ho capito. Io pensavo che mia nonna e mio nonno fossero mia madre e mio padre”. Ivan è alto 184 cm, pesa 73 chili, capelli castani, occhi marroni e fascino mediterraneo. Gonzalez è diplomato in perito informatico. Il suo soprannome è El Pollito. Adora i tatuaggi e ne ha svariati su tutto il corpo: sul braccio sinistro una geisha, un’ancora su un dito, un grosso insetto al centro del petto. Pratica sport assiduamente e su Instagram è solito mettere in mostra gli addominali scolpiti.

Chi è Ivan Gonzalez? La carriera

Ivan Gonzalez ha iniziato la sua carriera come modello e web influencer. Poi ha partecipato come corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne in Spagna. In seguito a preso parte alla versione spagnola dell’Isola dei famosi. In seguito è stato selezionato come tentatore a Temptation Island Vip 2. Maria De Filippi l’ha poi voluto sul trono classico di Uomini e Donne. L’ex tronista spagnolo di Uomini e Donne Ivan Gonzalez è poi entrato come concorrente nella Casa più spiata e famosa d’Italia, il Grande Fratello Vip 4.

Chi è Ivan Gonzalez? La vita privata

Ivan è considerato un playboy nato. Gonzalez ha avuto una storia lampo con la sua scelta, l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne Sonia Pattarino. A fine aprile 2020 è rispuntato però un gossip piuttosto bollente sulla presunta omosessualità di Ivan Gonzalez, che è stato sollevato dalla web influencer e blogger Deianira Marzano. Sul suo profilo Instagram ha attaccato l’ex tronista Ivan Gonzalez: “Dice che Sonietta (Sonia Pattarino, l’ex fidanzata di Ivan Gonzalez ndr) era gelosa di lui. Io ho parlato in privato con Sonietta e mi ha detto che a lei le arrivano messaggi dalla Spagna in cui le dicono che a questo le donne non piacciono. A questa ragazza le scrivono che a te le donne non piacciono, ma allora, di cosa doveva essere gelosa?”. Deianira ha poi concluso: “Carissimo Ivan, secondo me, per far parlare di te, te la inventi la notte per il giorno. Ma perché almeno una verità non la dici? Gonzalez usi l’argomento donne solo per fare due articoli, ma ti sembra una cosa onesta?”.