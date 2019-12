Chi è Jason Derulo? Anni, altezza, biografia, canzoni, album, fidanzata e Instagram del cantante

Chi è Jason Derulo? Il cantante e ballerino statunitense è diventato famoso e popolare in tutto il mondo negli ultimi anni grazie alle sue canzoni di successo internazionale. In questi ultimi giorni è finito al centro del gossip mondiale poiché un post che lo ritraeva in mutande è stato censurato da Instagram poiché la sua foto avrebbe violato le linee guida in tema di “nudità e/o attività sessuale”. In realtà non era nudo e non era neanche uno scatto volgare. Le sue doti nascoste, ma non tanto, hanno spinto il social network a rimuovere l’immagine considerata troppo hot. “Non posso far niente per le mie dimensioni…”, ha commentato ironico il cantante. Alle domande delle sue follower sulle sue doti nascoste, ha risposto che ha un’anaconda. Ma quanti anni ha Jason? Dov’è nato? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua biografia e carriera.

Chi è Jason Derulo? Biografia del cantante

Jason Derulo è nato il 21 settembre 1989 (età 30 anni) a Miramar in Florida negli Stati Uniti d’America. I suoi veri nome e cognome sono Jason Joel Desrouleaux. Alto 184cm., occhi marroni e capelli neri. Fisico scolpito e prestante, sguardo seducente e penetrante, sex appeal da vendere. Jason è figlio di genitori di origine haitiana. Dopo aver passato la propria infanzia studiando opera, teatro e danza, Derulo ha frequentato la Dillard High School for the Performing Arts di Fort Lauderdale e si è diplomato presso la American Musical and Dramatic Academy di New York. Non ama essere intervistato. Ha rivelato di essere attratto dagli strip club e a Miami li frequenta con una certa assiduità. Ama tutti i generi di musica. I suoi idoli sono i Nirvana e Michael Jackson.

Chi è Jason Derulo? Carriera e vita privata del cantante

Ha iniziato la sua carriera come cantautore all’età di 16 anni. Ha scritto canzoni per Pitbull, Cassie, Lil Wayne e ancora Keyshia Cole e altri. Il successo personale è arrivato con il singolo Watcha Say, pubblicato nel 2009 e da lì non si è più fermato. I suoi album di successo sono: Jason Derülo, Future History, Tattoos ed Everything Is 4. A novembre 2019 ha ricevuto una placca commemorativa per aver superato le 190 milioni di copie vendute globalmente fra dischi e singoli. Ha inoltre condotto Dancing with the Stars 2013 e ha partecipato ad alcuni episodi delle serie tv Empire e Lethal Weapon. Ha inoltre preso parte al film Cats di Tom Hooper.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Jason è stato fidanzato con Jordin Sparks per due anni. Nel 2015 si sono lasciati, anche se pare che i due siano tornati insieme. Tra i suoi flirt spicca quello con Daphne Joy.