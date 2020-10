Chi è Jeannette Rodriguez? Età, altezza, attrice telenovelas, oggi, curiosità, Instagram e Facebook

Chi è Jeannette Rodriguez? Diva incontrastata delle fortunatissime e famose telenovelas degli anni Ottanta e Novanta, la celebre attrice venezuelana è amatissima dal pubblico italiano. Jeannette Rodriguez ha interpretato i ruoli drammatici di Patty in Leonela e di Yolanda in Topazio, anche se l’interpretazione di maggior successo è avvenuta con la telenovela Cristal. Ma quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Com’è oggi? Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia e la carriera della grande star del jet set internazionale.

Chi è Jeannette Rodriguez? La biografia

Jeannette Rodriguez è nata il 16 maggio 1961, sotto il segno zodiacale del Toro, dall’agente immobiliare Jack Rodriguez e dalla casalinga Gladys a Caracas in Venezuela. Ha un fratello di nome Jonny, più grande di due anni dell’attrice. Alta 172 cm, Jeannette parla tre lingue e pratica yoga e pilates. Vorrebbe imparare bene a scrivere in italiano come ha confidato in un’intervista esclusiva rilasciata al nostro sito iGossip.it: “Uno dei miei sogni è andare in Italia e soggiornare in un piccolo paese per due o tre mesi con il mio cagnolino e studiare in un’accademia d’italiano per imparare e scrivere. Questo è il mio sogno, ma anche fare televisione in Italia e migliorare l’italiano perché mi piace l’eccellenza. L’Italia per me significa molto. La cultura culinaria la conosco bene e me la cavo in cucina, poiché avevo un fidanzato italiano. Mio padre parlava un po’ italiano in Venezuela perché lavorava con italiani…. lo porto nel sangue”. Ha iniziato la sua carriera fin da giovanissima. La recitazione è importantissima per Jeannette: “Recitazione è conoscere anche i tuoi limiti come persona. Ho appreso molto di me – ha detto la famosa attrice al nostro sito iGossip.it – e ho scoperto una Jeannette comunicativa, essendo io introversa. Ho imparato la disciplina e il lavoro di gruppo, perché è una responsabilità molto grande. Ero molto giovane. Alcune cose venivano bene, altre meno. Ho imparato a osservare chi mi circonda. Chi era falso chi no, chi aveva talento chi no. Conosco molto bene questo mondo e continuo a imparare”. Ha tantissimi amici vip, tra cui il modello e attore spagnolo Chando Erik Luna.

Chi è Jeannette Rodriguez? La carriera e le curiosità

È stata una delle principali attrici del genere telenovela e ha ottenuto notevole popolarità anche in Italia nel periodo di maggior successo del genere, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta. Ha recitato in diverse telenovelas di successo: Leonela, Topazio, Cristal, La signora in rosa, Amandoti, Piccola Cenerentola e Micaela. Nel 2000 ha partecipato come concorrente all’Isola dei famosi spagnola. Attualmente l’attrice venezuelana si è ritirata a vita privata a Miami. Ha un profilo Instagram denominato @jeannette_actriz, che vanta 45mila follower, e un profilo privato e una pagina Facebook, che vanta quasi 10 mila fan.

Al nostro sito ha svelato quali sono i suoi obiettivi professionali imminenti e futuri: “Attraverso la mia produttrice mi piacerebbe avere un mio programma oltre a una mia linea con il mio marchio da indossare e tutto quello che riguarda il design. Mi piacerebbe avere una scuola a mio nome dove poter insegnare alle nuove generazioni e avere professionisti che educhino nella recitazione e nella storia della recitazione. Una scuola potente a livello internazionale. Educarli in tutto: dai contratti al management fino alla parte lavorativa”.

