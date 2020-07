Chi è Jeremias Rodriguez? Età, altezza, peso, news, biografia, fidanzata e Instagram Stories

Chi è Jeremias Rodriguez? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Diventato famoso grazie al fatto di essere il fratello minore della celebre, influente e popolare showgirl, stilista e conduttrice tv argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez, Jeremias Rodriguez è diventato ormai un personaggio tv e web influencer molto seguito e popolare sui social, in particolar modo su Instagram. Anche le sue Instagram Stories sono molto cliccate dai suoi numerosi follower. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e gli amori.

Jeremias Rodriguez – Foto: Facebook

Chi è Jeremias Rodriguez? La biografia

Jeremias Rodriguez con i suoi genitori e le sorelle – Foto: Facebook

Jeremias Rodriguez è nato l’11 novembre 1988, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Pilar, città della provincia di Buenos Aires in Argentina. Ha una sorella maggiore, la famosa showgirl e modella argentina naturalizzata italiana Belen, e una minore, Cecilia Rodriguez. L’unico figlio maschio di Veronica Cozzani de Rodriguez (insegnante di sostegno per ragazzi affetti da Sindrome di Down) e Gustavo Rodriguez è alto 1.90 metri per circa 80 chili. Ha diversi tatuaggi, tra cui uno sul braccio destro con il nome del nipote e uno con la scritta in spagnolo En amor nunca deja de ser. Ha sempre dichiarato di aver avuto un’infanzia difficile e turbolenta, per via del suo carattere forte e deciso, ma in questo lo ha aiutato molto la famiglia, con la quale ha sempre avuto un legame speciale. Da ragazzo era arrivato a pesare ben 115 kg. È un grande appassionato di sport, in particolar modo di motocross.

Chi è Jeremias Rodriguez? La carriera

Jeremias Rodriguez all’Isola dei famosi – Foto: Facebook

Appena arrivato in Italia, Jeremias si è dedicato a diversi lavori e mansioni, fino ad approdare agli schermi televisivi, che gli hanno permesso di guadagnare notorietà e diventare ad oggi un web influencer, con quasi 1 milione di follower su Instagram. Ha debuttato come concorrente al Grande Fratello Vip 2 insieme a sua sorella Cecilia Rodriguez. Poi ha partecipato come naufrago all’Isola dei Famosi 14, entrando a trasmissione già in corso per via di un infortunio, ma non è riuscito a lasciare il segno.

Al settimanale di cronaca rosa Chi, insieme a sua sorella Cecilia, ha rivelato che non accetterà mai di partecipare ai programmi di Barbara D’Urso: “La mia famiglia, e in particolare mia madre, hanno sofferto davvero per gli attacchi che mia sorella ha subìto. Io non cerco la popolarità alza share, non so nemmeno che cosa sia lo share. Ho visto però che nella mia famiglia questa situazione ha creato un forte disagio, un grande dolore. Per me può anche fare il 100% di share, ma giù le mani dalla mia famiglia. Quindi, sa che le dico? Amen. Comunque volevo comunicare che viviamo lo stesso con o senza la D’Urso”.

Chi è Jeremias Rodriguez? La vita privata

Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Jeremias ha avuto una breve relazione d’amore con Ilaria Coletto, una ristoratrice italiana residente a New York. Storia naufragata a causa di un presunto tradimento di Jeremias ai danni di Ilaria con l’ex gieffina Rossella Intellicato. Dopo una relazione con una ragazza milanese di nome Sara, Jeremias ha iniziato a frequentare Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Ma anche in questo caso, la relazione è terminata in quanto i due hanno stili di vita troppo diversi. Ora è felicemente single.