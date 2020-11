Chi è Jeremy Parisi? Età, altezza, peso, biografia, carriera, judo, attore, Kelly Brook e Instagram

Chi è Jeremy Parisi? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Jeremy Parisi ha riscosso grande successo a livello sportivo e ha vinto numerosi premi. Già dall’età di 6 anni, Jeremy ha iniziato il suo sport preferito, judo. Il professionista di judo è anche modello, attore e web influencer. Ha posato per diversi magazine e riviste di moda oltre che per il rinomato e prestigioso calendario Dieux du Stade. Parisi è molto seguito e popolare sui social network, in particolar modo su Instagram. Ora però conosciamolo meglio scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata.

Jeremy Parisi senza maglia per Factory Fanzine – Photo Credits by Baldovino Barani

Chi è Jeremy Parisi? La biografia

Jeremy Parisi – Foto: Baldovino Barani

Jeremy Parisi è nato il 26 maggio 1985, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, da genitori italiani nella provincia parigina. Alto 180 cm, pesa 85 chili, capelli neri, occhi castani e fisico mozzafiato per il modello e attore italo-francese. Cugino del campione vincitore della medaglia d’oro olimpica di judo Angelo Parisi, Jeremy ha seguito le sue orme ed è diventato a sua volta un professionista delle arti marziali. Ha combattuto e gareggiato per ambedue le squadre nazionali di Francia e Italia. Inoltre ha anche partecipato a oltre 300 tornei in tutto il mondo sia nella disciplina del “Jiu Jitsu” che in quella del Judo.

Jeremy Parisi in costume – Foto: Instagram



In un‘intervista esclusiva rilasciata al nostro sito iGossip.it ha svelato i suoi valori e ideali: “Mi piace tutto quel che riguarda la famiglia, del resto è molto importante per me come valore. I miei ideali di vita sono: realizzare i miei sogni e soprattutto non avere paura di sognare!”. Jeremy è molto religioso e crede in Dio. Sempre a noi di iGossip.it ha svelato i suoi pregi e difetti: “Sono molto impaziente e molto astioso, per quanto riguarda i difetti, mentre, per quanto concerne i pregi diciamo che provo ad essere il più sincero e onesto possibile”.

Jeremy Parisi sotto la doccia – Photo Credits by Fred Goudon photographe



Chi è Jeremy Parisi? La carriera

Jeremy ha vinto la Coppa italiana di Judo nel 2009 ad Eboli . È anche arrivato terzo nel campionato italiano di Jiu Jitsu nel 2012 e nel 2013. Il look italiano e il fisico atletico di Jeremy hanno attirato l’attenzione del fotografo di moda Fred Goudon, che lo ha scelto come modello per il famoso calendario francese “Dieux Du Stade“. Da allora egli è apparso nel calendario per ben tre volte. Dopo la pubblicazione del Calendario, il tour promozionale gli ha permesso di apparire dal vivo sul Canale Lci, Direct 8 o C’est Mon Choix. tutto Questo gli ha consentito di essere lanciato nella carriera come modello, continuando a comparire in numerosi editoriali di moda per artisti del calibro di “10magazine” e “Vogue”. Inoltre è apparso nelle nuove campagne pubblicitarie per “Amazon Prime Worldwide” e nella nuova campagna “Lexus Sport”, nonché in uno spot per Abu Dhabi Sport.

Jeremy Parisi shooting – Photo Credits by Edo Brugué photographe

Recentemente Jeremy ha lavorato come attore per la “Warner Bros Televison Show Pennyworth”, The Split, Midnight Sky della BBC diretto da George Clooney, il remake d’azione di Warner Brother “Tom and Jerry”, ed è apparso anche nel nuovo film di James Bond “No Time to Die”. In precedenza, ha recitato periodicamente in Francia nella serie della popolare Soap Opera “I misteri dell’amore” e nella commedia popolare “Nos Chers Voisins”(I nostri cari vicini).

Chi è Jeremy Parisi? La vita privata

Kelly Brook e Jeremy Parisi al Royal Ascot – Foto: Instagram



Per quanto riguarda la sua vita privata, Parisi non è single! Da diversi anni è felicemente fidanzato con una delle dive più ammirate e famose della tv britannica: la 40enne attrice, conduttrice TV e modella Kelly Brook.



Jeremy Parisi – Foto: Instagram

Jeremy Parisi – Foto: Baldovino Barani

Jeremy Parisi – Foto: Baldovino Barani





Jeremy Parisi – Foto: Baldovino Barani





Jeremy Parisi – Foto: Facebook