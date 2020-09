Chi è Jessica Antonini? Biografia, lavoro, curiosità e vita privata della tronista di Uomini e Donne che ha scelto Davide Lorusso in sole 3 puntate!

Jessica Antonini- foto instagram

Chi è Jessica Antonini? Biografia e vita privata

Jessica Antonini nasce nel 1991 a Gabignano Sabino (provincia di Rieti), dove vive attualmente dopo aver vissuto prima a Roma e dopo a Milano.

Quello che sappiamo di Jessica lo ha raccontato lei nel suo video di presentazione a Uomini e Donne, confessando di non aver avuto un rapporto idilliaco con il padre.

La ragazza ha raccontato che il padre l’ha portata ad andare via di casa a soli diciotto anni senza un posto dove andare e molti soldi in tasca. Per questo ha dormito anche nella stazione di Milano.

Jessica è diventata mamma di un bambino di nome Kevin, ma non si sa nulla della relazione dal quale è nato. La nascita del figlio, però, le avrebbe permesso di capire gli errori come figlia e le scelte del padre.

Negli ultimi anni la Antonini ha fatto un passo indietro e si è riavvicinata al padre, cercando di recuperare con lui un rapporto.

Jessica Antonini: Lavoro

Jessica Antonini- foto instagram.com

Jessica Antonini ha svolto diversi lavori per mantenersi a Milano, primo tra tutti quello di modella per alcuni brand (cosa che continua a fare).

Da qualche anno ha intrapreso una brillante carriera come tatuatrice e di recente è riuscita a trovare un impiego presso Poste Italiane, il che le consente di avere una maggiore stabilità economica.

Per qualcuno, però, la sua partecipazione a Uomini e Donne (seppur breve) potrebbe aprirle nuove strade professionali.

Jessica Antonini a Uomini e Donne

Jessica Antonini a Uomini e Donne- foto instagram.com

Jessica Antonini è stata scelta come tronista della prima parte dell’edizione di Uomini e Donne 2020-2021 al fianco di Sophie Codegoni, Davide Donadei e Gianluca De Matteis.

Nel video di presentazione ha parlato di diverse relazioni finite male e questo l’ha resa restia ad aprirsi con l’altro sesso. Per lei Uomini e Donne è l’occasione per trovare l’uomo giusto.

La tronista vorrebbe un uomo intelligente, attento e serio da presentare suo figlio e col quale costruire una famiglia.

Dopo sole 3 puntate, però, pare proprio che Jessica abbia trovato tutte le qualità in Davide Lorusso, un bartender che vive a Milano.

Jessica Antonini: Instagram

Jessica Antonini vanta un profilo Instagram seguito da molti followers, ma la sua partecipazione a Uomini e Donne le regalerà più visibilità.

Dal profilo social viene fuori la vera Jessica, quella che ama viaggiare, adora la musica e sfoggia con fierezza i suoi tatuaggi.